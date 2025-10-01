Символът на перестройката в СССР Виталий Коротич почина в Москва на 89-годишна възраст.

За смъртта на Коротич съобщи руският историк Виктор Мироненко, както и украинският журналист Дмитрий Гордън, който е бил приятел с Коротич, и Алексей Венедиктов, основателят на радиостанцията „Ехото на Москва".

Коротич имаше дълъг творчески живот, но звездното му време бе през петте години, когато редактира списание „Огоньок", превръщайки го във флагман на журналистиката по време на перестройката.

Виталий Коротич е роден на 26 май 1936 г. в Киев. Баща му и майка му са били професори по медицина, служители на известния изследовател на физиологията на раковите тумори академик Александър Богомолец.

Коротич тръгва по стъпките на родителите си, завършва с отличие Киевския медицински институт през 1959 г. и защитава докторска дисертация, но скоро осъзнава, че призванието му е литературата.

Ако в Москва Евгений Евтушенко, Роберт Рождественски и Андрей Вознесенски са голямата тройка „топли" поети, то в Киев сред тях са Иван Драч, Василий Симоненко, Лина Костенко, Николай Винграновски и Виталий Коротич.

След пуча против Михаил Горбачов през 1991 година Коротич остава в Съединени американски щати. Преподава в Бостънския университет и е стипендиант на фондация " Хувър " в Станфордския университет в Калифорния.

През 1998 година се завръща. През последните години Коротич пишеше най-вече за украински издания, само че живееше в Москва. Въпреки, че не бе прочут като последовател на Владимир Путин, това не попречи на включването му в украинския уебсайт „ Миротворец “, където управляващите в Киев вкарват хора, считани за опасност за сигурността на страната.