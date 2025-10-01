Франция се обявява против "зоните без деца", борят се с буржоата, неискаща наследници

В Южна Корея стотици кафенета са се обявили за „зони без деца“. В Япония уебсайт картографира райони, където е вероятно потребителите да бъдат обезпокоявани от шумни деца. В Испания секторът на хотели само за възрастни процъфтява. Но във Франция властите са решени да спрат разпространението на зони без деца, които са обявени за показателни, че обществото става все по-нетолерантно.

Негативната реакция срещу обществените пространства, подходящи за семейства, оказва натиск върху двойките да седят с децата си пред смартфони и други екрани, за да ги успокоят, твърдят властите, или дори да обезкуражат хората да имат деца. Те също така се опасяват, че едно движение срещу децата ще ускори демографския спад, посочен от президента Макрон като заплаха за бъдещето на нацията.

Сара Ел Хайри, френският върховен комисар по въпросите на децата, води това, което тя нарича борба срещу „противниците на децата“. Тя заплаши със съдебни действия срещу онлайн платформи за резервации, които рекламират почивки само за възрастни.

Тя също така обяви планове за въвеждане на одобрен от правителството етикет за ресторанти, кафенета и други заведения в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, които приветстват деца. Тя казва, че нейният пътеводител „Michelin за деца“ ще заработи до края на годината.

В интервю за Le Parisien, 36-годишната Ел Хайри, която има 21-месечна дъщеря, казва, че „феноменът без деца... напредва навсякъде в хотели, ресторанти и обществен транспорт във Франция и в Европа. Получаваме все повече и повече сигнали. Може да е кафене, което отказва детска количка на терасата си, или съседи, които се оплакват от шума на детска площадка.“ Тя добавя:

„Изправени пред този постоянен натиск, родителите в крайна сметка поставят децата си пред екран, за да са тихи. Аз казвам, че семейството не е проблем. То е ценност, която трябва да се защитава.“

Много коментатори правят паралел между популярността на пространствата само за възрастни и раждаемостта в страната, която, макар и по-висока от много развити страни, е паднала до 1,62 деца на жена, най-ниската ѝ стойност от Втората световна война насам.

Някои казват, че има обща негативна реакция срещу децата, която трябва да бъде ограничена. Людовин дьо Ла Рошер, десен про-семейен активист и майка на четири деца, казва, че „тенденцията за липса на деца съответства на до голяма степен индивидуалистичен начин на мислене“, роден през 60-те години на миналия век. По думите й това е довело до „деконструкция“ на семейния живот, тъй като хората вече не искат деца и не желаят да търпят тези на другите.

Ел Хайри и дьо ла Рошер водят трудна битка. Проучване на общественото мнение на Odoxa тази година установи, че 54% от французите искат повече места само за възрастни в ресторанти и хотели, във влакове и на обществени места. Три четвърти казват, че децата са по-невъзпитани, отколкото в миналото, а 76% казват, че са раздразнени от родители, които позволяват на непокорните си деца да безпокоят други хора.

Източници от туризма казват, че търсенето на почивки само за възрастни нараства бързо, включително във Франция. Сватбеният сектор отбелязва подобно движение. Имен Хелифи, сватбен организатор, каза в токшоуто C à Vous, че между една трета и половината от всички двойки искат приеми само за възрастни.

„Те казват „предпочитаме сватба без деца, за да можем да се възползваме максимално от нея, без да се стресираме и без децата да тичат навсякъде“, обяснява тя.

Проблемът достигна кулминацията си след лято на спорове за мястото на децата във френското общество. Около 20 къмпинга започнаха да изключват лица под 18 години. Няколко хотела последваха примера им. Родителите, от друга страна, се оплакаха в социалните медии, че се сблъскват с нарастваща враждебност, когато децата им викат, плачат или вдигат шум на публично място, а понякога дори и насаме.

„Позволено ли е на децата вече да вдигат шум?“, попита Луиз Овитю, журналист в списание L’Obs, след като съсед се оплака, че всяка сутрин е обезпокоен от звука на двегодишното ѝ дете, което плаче при мисълта да бъде заведено на детска градина. Тя написа, че нейното „нещастие илюстрира тенденция, понижаване на прага ни на толерантност към детския шум“.

Един вече мъчителен дебат достигна нови нива на интензивност след спор в Мезонс-Лафит - богато предградие западно от Париж, където съдиите постановиха, че шумът, причинен от деца на детската площадка на частно международно училище Монтесори, е „смущение“ за съседите. Съдът нареди затварянето ѝ, след като собствениците на жилища заявиха че здравето им ще бъде увредено, а ако на учениците бъде позволено да тичат наоколо, това ще намали стойността на апартаментите им с хиляди евро

Дарси Хъл, директорката на училището, трябва да задържи 95-те си ученици в предния двор на училището или да ги заведе в местния парк. Присъдата на съда във Версай беше произнесена през май, но влезе в сила този месец в началото на учебната година. Тя предизвика десетки статии в пресата, широко телевизионно отразяване и твърдения, че Франция е в опасност да се превърне в страна, насочена срещу децата.

46-годишната Хъл, американка, която живее във Франция от четвърт век, заяви, че нейното училище се е превърнало в „символ на социално явление, при което децата вече не са добре дошли“.

Училището, чиято такса е 8000 евро годишно и обучава ученици на възраст от три до единадесет години на френски и английски език, е закупило парцела, който стана негова детска площадка, през 2021 г. Но петима жители на съседен жилищен блок заведоха дело, твърдейки, че шумът на децата е бил измерен между 65 и 80 децибела. Те казаха, че това „представлява риск за здравето“ на местните жители, които твърдят, че вече не могат да седят в градините или на терасите си и страдат от „затворническо чувство“.

В делото се твърди също, че детската площадка е намалила 1,5% от стойността на имотите им. Тристайни апартаменти в района могат да се продадат за около 600 000 евро.

Съдът потвърди делото им, като отбеляза, че детската площадка и жилищният блок се намират в частен парк, чийто закон от 1834 г. забранява всякаква дейност, която може да причини смущения „чрез шум или миризма“. Съдът забрани използването на детската площадка и заяви, че училището ще трябва да плаща глоба от 300 евро на ден, ако учениците се осмелят да влязат в нея. Съдиите също така разпоредиха на училището да плати разходите от 14 200 евро за шумоизолация, поставена от ищците до детската площадка.

Подадена е жалба, но може да отнеме месеци пред съда. Друго заседание е насрочено за четвъртък, когато училището ще поиска децата да бъдат допуснати обратно на детската площадка в очакване на обжалването.

Жак Миард, местният кмет, осъди ищците като „буржоазен народ, който не иска деца“ и постави спора в контекста на намаляващата раждаемост във Франция.

„Имаме нужда от деца“, добави той, казвайки, че са необходими допълнителни 125 000 раждания всяка година, за да се спре демографският спад. „Докъде ще стигне това?“, попита той относно решението.

Ел Хайри определи забраната като „безсмислена“ и обеща да се бори срещу „противниците на децата“.