Франция се прицелва в богатите като изход от политическата парализа

По един или друг начин данъчните ще си навлекат най-богатите граждани на Франция.

Докато премиерът Себастиан Льокорню се движи по стесняващ се път към политическо оцеляване, 39-годишният политик е под натиск от левицата, крайната десница и дори от собствените си центристки съюзници да включи по-високи налози за заможните като част от усилията за овладяване на най-големия дефицит в еврозоната, пише Bloomberg.

Петият премиер на страната за по-малко от две години в петък разкритикува призивите за широкообхватен данък върху богатството, включително едно предложение, кръстено на икономиста Габриел Цукман. Но той остави вратата отворена за мерки, които биха могли да засегнат най-богатите, заявявайки, че е невъзможно да не се чуят исканията на французите за "данъчна справедливост".

Във Франция се води дебат с рядка интензивност относно това дали богатите трябва да поемат по-голяма роля в пълненето на държавната хазна. Протестиращи - някои от които носеха плакати "Вземете от богатите" - преминаха през Париж и други градове, полицията арестува хора, които планираха да блокират централата на корабната компания CMA CGM SA , контролирана от милиардера Родолф Сааде и семейството му, а токшоута бяха погълнати от дискусии за неравенството и фискалната справедливост.

Бюджетът за 2026 г. трябва да бъде внесен през октомври. Настоящите парламентарни сметки означават, че за да приеме финансов текст, Льокорню ще трябва или социалистическите депутати, или Националният сбор на Марин льо Пен да се въздържат при вот на недоверие. И двете партии се противопоставиха на предложените от предишното правителство съкращения на разходите, превърнаха „данъчната справедливост“ в лозунг за подкрепа и заплашват да свалят Льокорню, ако не направи отстъпки. Това прави изпълнението на исканията за плащане на данъци от богатите потенциален спасителен пояс от политическо и фискално блато, но би подкопало про-бизнес наследството на президента Еманюел Макрон.

Льокорню заяви пред Le Parisien, че би предложил някои данъци да се повишат, а други да намалеят, но че парламентът трябва да реши какво да влезе в бюджета. Той предупреди срещу някои от по-драстичните идеи за „облагане на богатите с данъци“.

Социалистическата партия, която подкрепя широкообхватния данък „Цукман“ от 2% върху богатства над 100 милиона евро, заяви в изявление след интервюто за вестника, че ще се срещне с Льокорню по негово искане тази седмица, но без промени нейните законодатели все пак ще гласуват за свалянето му от власт чрез вот на недоверие. Льо Пен заяви пред телевизионни канали в събота, че нейната партия „Национален обединение“ ще изчака премиерът да се обърне към парламента, преди да вземе решение, и че няма доверие в един от „лейтенантите“ на Макрон.

Ако Льокорню бъде принуден да подаде оставка, Макрон би могъл да назначи заместник, но този човек ще бъде изправен пред същия натиск.

В допълнение към така наречения данък „Цукман“, те включват налози върху „финансовите богатства“ и по-целенасочени мерки, засягащи холдинговите компании и наследяването на семейни фирми. Дори центристките поддръжници на Льокорню призовават за данъчно облагане на „непродуктивното“ богатство, поемайки щафетата от предишното правителство, което работеше по промени за борба със „злоупотребяващата оптимизация“.

Бюджетът за 2025 г. вече увеличи данъците за най-големите и печеливши компании в страната и добави такси до 4% за лицата, които печелят над 250 000 евро годишно, за да се опита да направи съкращенията на разходите по-поносими. Първоначално правителството оцени 8 милиарда евро допълнителни приходи от допълнителния данък върху компаниите и 2 милиарда евро от мярката, засягаща домакинствата. И двете бяха замислени като временни, но напускащите министри заявиха, че последната трябва да стане постоянна.

По-радикалните мерки биха имали широка обществена подкрепа. Проучване на Ifop, поръчано от Социалистическата партия, установи, че 85% от хората искат усилията за поправка на бюджета да се основават на големите компании и богатите. Анкетата сред 1000 души, проведена на 10 и 11 септември, показа широк спектър в подкрепа на данъка „Цуцман“, включително 92% от тези, които подкрепят центристката партия на Макрон.

Въпросът е взривоопасен за президента, чиято икономическа политика се основава на ограничаване на данъците в опит да стимулира бизнес активността. През осемте години на поста му това даде резултати с намаляваща безработица и нарастващи чуждестранни инвестиции. Но му спечели прякора „президент на богатите“, а критиците посочват повишаване на нивата на бедност по време на неговото управление.

Данъкът „Цукман“ напомня за първия социалистически президент на следвоенна Франция, Франсоа Митеран , който въведе годишен данък върху имущество и непрофесионални активи на стойност над 3 милиона франка, наречен Impôt sur les Grandes Fortunes . През следващите четири десетилетия данъкът, известен като ISF, беше премахнат, възстановен и модифициран от следващите администрации. След като Макрон дойде на власт през 2017 г., той стесни данъка, така че той да се прилага само за имущество.

Въпреки че през последните години Франция подкрепяше движение за въвеждане на широкообхватен данък за милиардерите в световен мащаб, последователни финансови министри и премиери твърдяха, че хората биха могли да напуснат, ако Франция е първата или единствената страна, която ще направи това. Това се случи при Митеран и отново при бившия президент Франсоа Оланд, който въведе краткотраен свръхданък от 75% върху доходите над 1 милион евро.

Около 1800 свръхбогати лица, регистрирани като данъчни резиденти, ще бъдат засегнати от данъка „Цукман“ и той обезпокоява хората с високи доходи. Основателят на LVMH Бернар Арно - най-богатият човек в Европа с богатство от около 167 милиарда долара - този месец заяви, че това ще „унищожи либералната икономика“. Ръководителят на държавната инвестиционна банка Bpifrance и множество бизнес лобита също се обявиха срещу него.

Националният митинг на Льо Пен има по-малко радикално предложение. То по същество би превърнало данъка върху недвижимите имоти на Макрон в „данък върху финансовото богатство“, който би освободил от отговорност един жилищен имот, бизнес активи и 75% от инвестициите в акции, държани в малки и средни предприятия. Партията също така има планове за данъци върху финансовите спекулации, обратното изкупуване на акции и прекомерните дивиденти и печалби, според Жан-Филип Танги, депутат, който помага за формулирането на икономическата политика на партията.

Шарл дьо Курсон , висш член на финансовата комисия на Народното събрание, който твърди, че данъкът „Цукман“ би бил блокиран от най-висшата инстанция като противоконституционен, има други идеи.

За данъчния адвокат Ксения Лежандр, управляващ партньор в Париж в Hogan Lovells, и двата начина трябва да бъдат проучени, тъй като настоящите правила позволяват грубо избягване на данъци. Корпоративните дивиденти, получени от холдинговите компании, едва се облагат с данъци, докато не бъдат изплатени на физически лица, така че те могат да бъдат натрупани и използвани за закупуване на лични активи, собственост на компанията, като къщи и яхти, каза тя. Правилата на Дютрей също така оставят отворена възможност за злоупотреби.

„Това е дългогодишен скандал и трябва да бъде разследван“, каза Лежандр. „Ако хората купуват частни активи с паричния поток на холдингова компания, това не е честно. Това създава данъчна несправедливост.“

През последните няколко месеца, настоящият служебен министър на бюджета Амели дьо Моншален повдигна въпроса за по-строг контрол върху холдинговите компании от страна на френските данъчни власти, който би могъл да се прилага по-широко за милионерската общност, включително за частния капитал, за разлика от мерки като тези на Цукман.

Главният изпълнителен директор на компания от CAC40, който пожела анонимност, за да обсъди чувствителна тема, заяви пред Bloomberg, че макар някои да биха сметнали за приемлива такса, различна от данъка Цукман, тя трябва да е придружена от план, насочен към ограничаване на публичния дефицит. Това, което бизнес лидерите наистина искат, са съкращения на публичните разходи, които те смятат за неефективни и разточителни, каза изпълнителният директор.

Според Пиер Московиси , ръководител на френската национална сметна палата, поне три четвърти от усилията, необходими за овладяване на дефицита, от очакваните 5,4% от икономическия БВП тази година, трябва да дойдат от съкращения на разходите и подобрена ефективност. Той твърди, че макар мерките за привличане на най-богатите да са възможни – и вероятно необходими – за постигане на съгласие по бюджета – данъците не бива да се равняват на конфискация или да накърняват капацитета на стартиращите компании и компаниите да се развиват и конкурират във Франция.