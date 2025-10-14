Хвасон-20 - севернокорейската ракета, която заплашва САЩ

Русия помага на Северна Корея да строи подводници, въоръжени с балистични ракети, твърди Южна Корея, дни след като в Пхенян се проведе военен парад, на който Ким Чен Ун демонстрира оръжие, способно да порази САЩ.

Ан Гю-бек, министърът на отбраната на Южна Корея, заяви пред парламента в понеделник, че Пхенян изглежда се възползва от „различни“ руски технологии за плановете си за разработване на подводници, въпреки че не е ясно дали е постигнал амбицията си да изстрелва балистични ракети под вода.

Дмитрий Медведев, бившият руски президент и заместник-председател на Съвета за сигурност, седеше редом с Ким на военен парад в чест на 80-годишнината от основаването на Корейската работническа партия в Пхенян, заедно с Ли Цян, китайския премиер, и То Лам, ръководител на Комунистическата партия на Виетнам.

Освен дронове камикадзе, бойни танкове и свръхбързи хиперзвукови ракети, на парада беше представена и Хвасон-20 - невиждана досега междуконтинентална балистична ракета (МБР), предназначена да има обсег, за да удари Съединените щати.

„Зрителите избухнаха в най-ентусиазирани овации, когато колоната от МБР Хвасон-20, най-мощната ядрена стратегическа оръжейна система на Корейската народнодемократична република, влезе на площада, запълвайки пистата“, се казва в репортажа на севернокорейската държавна информационна агенция. „Стратегически оръжейни системи, въплъщение на абсолютната власт, влязоха на площада, разтърсвайки земята.“

Южнокорейски анализатори заявиха, че Хвасон-20 е третият модел севернокорейска МБР, захранвана с твърдо гориво. Ранните севернокорейски балистични ракети разчитаха на течно гориво, което трябваше да се инжектира в оръжието не много преди изстрелването. Този отнемащ време процес ги правеше уязвими за откриване и унищожаване на земята, за разлика от ракетите с твърдо гориво, които могат да бъдат заредени с гориво и след това съхранявани, за да бъдат разгърнати и изстреляни бързо.

Новата ракета е само малко по-голяма от предшественика си Хвасон-19, но има по-голям и по-малко заострен нос, което предполага увеличен капацитет за носене и изстрелване на „множество независимо насочваеми връщащи се ракети“ (MIRV) - набор от бойни глави, които се изстрелват от една ракета към различни цели, което затруднява унищожаването им от прехващачи.

Корейският институт за анализ на отбраната изчислява, че Хвасон-20 може да носи от шест до осем MIRV, в сравнение с четири или пет за предшественика си.

Досега ракетата е тествана само на земята и все още не е изстреляна. Когато Хвасон-19 беше тествана през октомври миналата година, тя летеше 86 минути и достигна максимална височина от 7000 км, рекорд за севернокорейска ракета. Тя беше изстреляна под стръмен ъгъл нагоре, което я отведе далеч отвъд земната атмосфера, но ако се лети по стандартна траектория, ракетата би могла да достигне градовете на континенталната част на САЩ – въпреки че не е ясно дали може да го направи точно и да носи ядрена бойна глава.

В сравнение със 70-ата и 75-ата годишнина на партията, тазгодишният парад беше по-малък по мащаб, но представеното оръжие беше по-модерно. В парада беше включена и Хвасон-11Ma - хиперзвукова балистична ракета със среден обсег, способна да удря Южна Корея и американски бази в Япония със скорости, които биха предизвикали съществуващите противоракетни отбранителни системи.

На парада бяха представени и новите севернокорейски бойни танкове Chonma-20 и пускови установки за самоубийствени дронове, включително руският „баркинг боеприпас Zala Lancet“. Подразделение от севернокорейски войници, разположени в Русия, също дефилира под знамената на двете страни.

„Благодарение на вашата изключителна искреност и всеотдайни усилия, нашите тържества демонстрираха сплотеността, потенциала и мощта на нашата държава“, каза Ким на участниците, според Корейската централна информационна агенция. „Този ​​път имахме великолепни и перфектни тържества по случай 80-годишнината от основаването на нашата партия с изключителен ентусиазъм и обновената страст на всички хора в страната, привличайки интереса и вниманието на света.“