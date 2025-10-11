Какви оръжия показа Северна Корея на военния си парад? ВИДЕО

Снимка: БГНЕС 1 / 6 / 6

Северна Корея показа нов хиперзвуков планиращ апарат и междуконтинентални балистични ракети (МБР) на военен парад късно в петък, отбелязвайки 80 години от създаването на управляващата Корейска работническа партия.

Хиперзвуковото оръжие Hwasong-11Ma и МБР Hwasong-20, които държавните медии нарекоха „най-мощната ядрена стратегическа оръжейна система“ на Северна Корея, бяха сред арсенала от севернокорейски оръжия, представени на нощния парад на площад „Ким Ир Сен“ в Пхенян.

BREAKING: North Korea marks 80th anniversary of its ruling party with a grand military parade, showcasing the Hwasong-20 intercontinental ballistic missile pic.twitter.com/368KQyjmjj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 10, 2025

Честването се състоя месец след като лидерът Ким Чен Ун постигна голяма дипломатическа победа, пътувайки до Пекин за мащабен китайски военен парад, където имаше рядката възможност да застане редом до глобалните тежка категория на световната сцена, а именно китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Ким излезе от посещението с по-дълбоки стратегически връзки и подновено приятелство с Китай, дългогодишния политически и икономически покровител на Северна Корея, както и с повишена енергия за продължаване на своята ракетна и ядрена оръжейна програма. След тази среща в Пекин държавните медии публикуваха съобщения за нови или подобрени севернокорейски оръжейни системи – сред които Hwasong-11Ma с маневрена хиперзвукова бойна глава и Hwasong-20.

Hwasong-11Ma беше видяна за първи път на военна изложба в Пхенян преди седмица.

Оръжията от серията Hwasong-11 са балистични ракети с малък обсег (СРБМ), базирани на руските ракети „Искандер“, които са били широко използвани при опустошителните удари на Москва в Украйна.

Северна Корея изглежда е оборудвала новия модел 11Ma с бойна глава, носена в ракета-носител, по същество сплескан планер с ребра, който позволява на бойната глава да поеме хаотичен курс към целта си, което затруднява забелязването ѝ от защитниците и удрянето ѝ от отбранителни ракети.

Нарича се хиперзвукова, защото може да извършва тези маневри, докато се движи с повече от пет пъти по-висока скорост от тази на звука.

Режимът на Ким тества хиперзвукови ракети-носители поне от септември 2021 г. Но тест през януари 2024 г. използва ракета-носител на твърдо гориво, за разлика от тези с течно гориво в по-ранни тестове. Ракетите на твърдо гориво могат да се движат по-лесно и да се изстрелват по-бързо – за минути – отколкото версиите на течно гориво, което ги прави по-трудни за защита.

Северна Корея може би се е възползвала от уроците, които нейният съюзник Русия е научила, използвайки версията на ракетата „Искандер“ – „Кинжал“ – в Украйна, изстрелвана от въздуха. Но редица анализатори са скептични към руските твърдения за ефективността на „Кинжал“, според доклад от август на Изследователската служба на Конгреса на САЩ.

По-рано тази година Северна Корея обяви, че нова ракета с висока тяга, която ще захранва ракетата, е преминала финалните тестове.

Междувременно появата на ядрената ракета „Хвасон-20“ беше първата за най-новата междуконтинентална балистична ракета на Северна Корея.

A large-scale military parade took place in Pyongyang to mark the 80th anniversary of the founding of North Korea's ruling party. The event featured a demonstration of the new Hwasong-20 intercontinental ballistic missile, which North Korea called its "most powerful nuclear… pic.twitter.com/zxOAgwuBkQ — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 11, 2025

Възможно е това, което се е видяло на военния парад, да е било само макет върху 11-осна транспортна ракета-носител, тъй като Пхенян все още не е обявил летателни изпитания. Според севернокорейските държавни медии, този двигател, който е с твърдо гориво и е изработен от композитни материали от въглеродни влакна, е тестван девет пъти на земята.

KCNA съобщи, че двигателят ще бъде използван и на междуконтиненталната балистична ракета Hwasong-19, която е преминала летателни изпитания и за която експертите смятат, че има обхват, за да уцели всяка точка на Съединените щати.

МБР изглеждаше последната, която премина през площад „Ким Ир Сен“ през нощта.

„Зрителите избухнаха в ентусиазирани викове, когато колоната от междуконтинентални балистични ракети Hwasong-20, най-мощната ядрена стратегическа оръжейна система на КНДР, влезе на площада, запълвайки пистата“, съобщи KCNA, използвайки инициалите на официалното име на страната - Корейска народнодемократична република

Докато новите ракети бяха това, което западните наблюдатели искаха да видят, на парада бяха представени и подобрени основни бойни танкове, наречени Cheonma-20. Танковете, с „огромна ударна способност и надеждна система за защита, преминаха през площада „с воля да унищожат враговете“, съобщиха държавните медии.

❗️🇰🇵🤝🇷🇺 - North Korea held a military parade to mark the 80th anniversary of the Workers' Party of Korea's founding. On the podium beside Kim Jong Un were China's State Council Premier Li Qiang, Vietnam's leader To Lam, and Russia's Deputy Chairman of the Security Council,… pic.twitter.com/Y8y3TLfsRA — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 11, 2025

В парадните формации участваха и севернокорейски войски, които се сражаваха срещу Украйна, помагайки за прогонването на киевските сили от Курската област на Русия по-рано тази година.

Бившият руски президент Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за национална сигурност на страната, беше сред чуждестранните високопоставени лица на парада в Пхенян.