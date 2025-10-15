IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Белгия може да изпрати още изтребители F-16 на Украйна

Украинските ВВС използват изтребители Dassault Mirage 2000

15.10.2025 | 11:11 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Украинските военновъздушни сили могат да получат десетки допълнителни изтребители F-16 Fighting Falcon.   Белгия, член на НАТО и твърд поддръжник на Украйна, модернизира флота си от изтребители. Западноевропейската страна ще получи 40 изтребителя-невидими самолети F-35A Lightning II. Първите доставки са планирани за октомври и се очаква те да отворят пътя за трансфер на изтребители F-16 в Украйна, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

В понеделник белгийските военновъздушни сили  получиха  първата партида от четири изтребителя-невидимки F-35A. 

Според белгийския министър на отбраната Тео Франкен, доставката на F-35A  ще проправи пътя  Белгия да изпрати своите F-16 в Украйна. 

Разбира се, прехвърлянето на белгийски F-16 на Украйна не е свършена работа. Много неща трябва да се случат, преди украинските пилоти да започнат да летят с белгийски F-16, за да се борят срещу руски самолети, ракети и самоубийствени дронове. Съдейки обаче по предишни дебати относно прехвърлянето на определени оръжейни системи на Украйна и продължаващата руска агресия срещу НАТО и Европа, е много вероятно украинските ВВС в крайна сметка да получат белгийския флот от F-16. Прехвърлянето може да отнеме месеци, ако Брюксел се чувства комфортно да прехвърля F-16, както получава новите F-35, или може да отнеме години, ако Брюксел първо изчака да получи пълната поръчка от F-35, преди да обмисли прехвърлянето на своя флот от F-16. Но инерцията е в полза на Украйна. 

Това не е първият път, когато Брюксел показва, че обмисля прехвърлянето на изтребители F-16 на украинските ВВС. Преди това белгийски представители изразиха намерението си да изпратят приблизително 30 F-16 на Украйна. 

В допълнение към F-16 Fighting Falcons, украинските ВВС използват изтребители  Dassault Mirage 2000, прехвърлени от Франция. Освен това Киев скоро ще получи изтребители Gripen от Швеция. 

Украинските военновъздушни сили използват своя флот от F-16 предимно за защита на въздушното пространство на страната, прихващайки руски балистични и крилати ракети и самоубийствени безпилотни летателни системи. Според доклади, F-16 Fighting Falcons извършват до  80 процента  от бойните полети на украинските военновъздушни сили. 

Първоначално имаше опасения, че украинските ВВС ще се затруднят да преминат от самолетите си, произведени в Съветския съюз и Русия, към изтребители, произведени в НАТО. Освен различните философии на проектиране, които доведоха до структурно различни самолети, имаше и езикова разлика. За да се научат как да летят със самолети на НАТО, украинските пилоти и техници по поддръжката първо трябваше да научат английски. И не само разговорен английски, а по-скоро технически английски, за да разберат правилно вътрешните механизми на управлението и поддръжката на самолет за милиони долари. Въпреки това украинските ВВС създадоха екип от пилоти и техници по поддръжката, които знаят достатъчно английски, за да поддържат F-16. 

Украйна е получила или очаква да получи  приблизително 85 изтребителя F-16  от няколко различни страни. Например, Холандия е предоставила 24 самолета, Дания - 19, а Норвегия - 12. Не всички самолети са от един и същ вариант или летателно състояние, което води до проблеми с поддръжката. 

