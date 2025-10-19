Северна Македония избира нова местна власт

Гражданите на Северна Македония ще се отправят към избирателните секции днес, за да изберат кметове и общински съвети в 80 общини и в Столичната община Скопие. Гласуването ще се проведе от 07:00 до 19:00 часа местно време (08:00 до 20:00 ч. българско) в общо 3475 избирателни секции в цялата страна.

Общо 1 832 415 души имат право на глас на тези избори – сред тях 1 717 803 са вписани в основните избирателни списъци, 112 000 са временно живеещи или работещи в чужбина. Гласоподавателите, които не могат да стигнат до секциите, включително хора под домашен арест или настанени в социални заведения, имат възможност да гласуват с подвижни урни в събота.

Резултатът ще бъде индикатор за силата на водещите партии.

Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ и нейните коалиционни партньори се стремят да затвърдят влиянието си на местно ниво, докато Социалдемократическия съюз (СДСМ) се опитва да си върнe подкрепата. Свои кандидати издигнаха и политически сили като „Левица“ и ЗНАМ.

Партиите, представляващи етническите албанци, ще имат решаваща роля в общините с албанско мнозинство. Дългогодишният политически хегемон – Демократичният съюз за интеграция (ДСИ) – е изправен пред силна конкуренция от коалицията ВЛЕН, която участва в управлението на национално ниво, а резултатите ще покажат съотношението на силите в този ключов електорат.

На изборите се явяват 10 490 кандидати – от тях 309 за кметове (само 32 жени, или 10,4%) и 577 листи за общински съветници (45,1% жени). Общо 54 кандидати за кметове и 64 листи представляват независими групи избиратели.

След решение на Конституционния съд през май 2025 г., което отмени изискването за събиране на подписи от 1% от избирателите за независимите кандидати, сега за регистрация са необходими само два подписа. Това доведе до участие на 22 партии, 19 коалиции и 119 независими групи и граждански инициативи.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) чрез Службата за демократични институции и права на човека (ODIHR) ще наблюдава изборите с 14 експерти, базирани в Скопие, и 24 дългосрочни наблюдатели. Освен това са поискани 250 краткосрочни наблюдатели, които ще следят изборния ден, включително откриването на секциите, гласуването, броенето на бюлетините и обобщаването на резултатите, съобщава БГНЕС.

Кметовете се избират по мажоритарна система – ако никой не получи повече от 50% на първи тур, следва балотаж между двамата с най-висок резултат. Втори тур ще се състои на 2 ноември. Общинските съветници се избират по пропорционална система с предварително затворени листи, като местата се разпределят по метода на д’Онт.