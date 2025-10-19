Шампионът Байерн (Мюнхен) победи Борусия (Дортмунд) с 2:1 като домакин в среща от седмия кръг в германското футболно първенство. Байерн събра 21 точки увеличи преднината си на върха във временното класиране на 5 пред втория РБ Лайпциг, който има 16. Борусия (Дортмунд) допусна първа загуба за сезона в Бундеслигата и отстъпи на четвърта позиция с 14 точки, колкото има и петият Байер (Леверкузен).

Отборът на Арсенал постигна много важна победа срещу Фулъм с 1:0 при гостуването си в лондонското дерби от 8-ия кръг на английската Висша лига по футбол. Победния гол за отбора на Микел Артета вкара белгийският национал Леондро Тросар в 58-ата минута. Така Арсенал излезе еднолично начело в класирането, като има три точки повече от Манчестър Сити и четири повече от Ливърпул, който е с мач по-малко.