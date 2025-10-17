Трима са загинали, а 35-ма са ранени при автобусна катастрофа в Сърбия

Трима души загинаха, а 35-ма други бяха ранени в петък, след като автобус, превозващ работници, се преобърна на регионален път близо до северния сръбски град Сремска Митровица, съобщиха властите.

Според сръбското министерство на вътрешните работи автобусът, превозващ работници от производител на медицинско оборудване, е излязъл от пътя и се е преобърнал по таван около 14:45 ч. местно време, предаде агенция Xinhua.

Катастрофата е станала между Сремска Митровица и близкото село Ярак, на около 70 км северозападно от Белград.

Двама души са загинали на място, а трети е починал от нараняванията си в болница. Спешните служби са изпратили шест медицински екипа на мястото на инцидента, като 35-мата пътници са били приети за лечение в болница в Сремска Митровица.

Според Войислав Мирнич, представител на болницата, повечето от пострадалите са с тежки наранявания. Един от пациентите е бил транспортиран в Клиничния център на Войводина в Нови Сад за допълнително лечение.

Полицията и екипи на спешна помощ са останали на мястото до късно в петък, заедно с прокурор, който ръководи разследването. Шофьорът на автобуса е бил задържан за 48 часа, докато тече разпитът му. (БГНЕС)