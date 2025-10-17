IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 125

Трима са загинали, а 35-ма са ранени при автобусна катастрофа в Сърбия

Автобус, превозващ работници, се е преобърнал по таван

17.10.2025 | 22:36 ч. 0
Трима са загинали, а 35-ма са ранени при автобусна катастрофа в Сърбия

Трима души загинаха, а 35-ма други бяха ранени в петък, след като автобус, превозващ работници, се преобърна на регионален път близо до северния сръбски град Сремска Митровица, съобщиха властите.

Според сръбското министерство на вътрешните работи автобусът, превозващ работници от производител на медицинско оборудване, е излязъл от пътя и се е преобърнал по таван около 14:45 ч. местно време, предаде агенция Xinhua.

Катастрофата е станала между Сремска Митровица и близкото село Ярак, на около 70 км северозападно от Белград.

Двама души са загинали на място, а трети е починал от нараняванията си в болница. Спешните служби са изпратили шест медицински екипа на мястото на инцидента, като 35-мата пътници са били приети за лечение в болница в Сремска Митровица.

Според Войислав Мирнич, представител на болницата, повечето от пострадалите са с тежки наранявания. Един от пациентите е бил транспортиран в Клиничния център на Войводина в Нови Сад за допълнително лечение.

Полицията и екипи на спешна помощ са останали на мястото до късно в петък, заедно с прокурор, който ръководи разследването. Шофьорът на автобуса е бил задържан за 48 часа, докато тече разпитът му. (БГНЕС)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа Сърбия загинали
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem