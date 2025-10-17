Борисов: Единственият, който излезе и каза, че подкрепя това правителство, е Пеевски

“Единственият, който излезе и каза ясно, че подкрепя това правителство, е господин Пеевски, другите се скриха. Искате да кажа, че каня Новото начало и да спекулирате с мен. Иначе другият вариант е избори", посочи Борисов.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви на брифинг от централата на партията, че от докладите на областните координатори, кметове и народни представители става ясно, че никой не иска да ходи на избори.

“Включително и ГЕРБ - поемам цялата тежест върху плещите си, ако партията иска избори, отиваме на избори, но партията не иска избори”, категоричен е лидерът Борисов и добави: “Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото правителство, което сглобяваме - всяко е по-сложно и по-сложно. “Сглобката” беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер – Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС”.

Борисов се върна отново от времето на “слобката” и добави, че е искал да направи Атанас Атанасов шеф на ДАНС, “защото му имах доверие”.

“Кирил Петков дойде при мен и Пеевски и каза: 'Не, в никакъв случай не ген. Атанасов. От ПП-ДБ говореха за ДПС и Делян Пеевски, за "променения" и "готиния" човек. Няма да забравя, когато седнахме в специалната стая с Кирил Петков и Делян Пеевски, за да водим разговор със Зеленски. Тогава те не знаеха ли кой кой е на тази маса”, добави Борисов.

"Виждате преди седмици каква буря стана със софийския боклук - "мутри", "мафия". И сега хоп - няма такава тема по телевизията. Вече "мутрите" и "мафията" изчезнаха. Няма ги. "Активно мероприятие", както ДС го правиха. Дядо му на Васил Терзиев беше най-добрия в това", каза лидерът на ГЕРБ

По време на брифинга Борисов заяви, че е необходимо да се проведе среща с ДПС-НН и добави: “Истински се надявам ПП и ДБ, които декларират евроатлантическа ориентация, да кажат, че са готови да се срещнем и да разговаряме и да подкрепят по дадени теми правителството, да осигурят мнозинство. Не. Излязоха и казаха всякакви глупости, но нищо, което реално да решава проблема”.

"Митов спаси кожата, директорът на ОДМВР Пазарджик е отстранен и е назначена проверка", съобщи още лидерът на ГЕРБ.