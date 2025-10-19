Условието на Путин: Украйна да се откаже от Донецка област, за да спре войната?

Руският президент Владимир Путин е настоял Украйна да предаде контрола над Донецка област като условие за прекратяване на войната по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп на 16 октомври. Това съобщава „Washington Post“, позовавайки се на двама високопоставени източници, запознати със съдържанието на разговора.

Според тях фокусът на Путин върху Донецк показва, че той не се отказва от предишните си искания, въпреки оптимизма на Тръмп относно евентуална сделка. Американският президент не е коментирал публично искането на Москва Украйна да се откаже от региона.

Източниците допълват, че по време на разговора руският президент заявил готовност да се „откаже“ от части от две други украински области – Запорожие и Херсон – които Русия е окупирала частично, в замяна на пълен контрол над Донецк.

Това искане е по-малко амбициозно от предложението, което Путин направи през август по време на срещата на върха с Тръмп в Аляска. Някои представители на Белия дом са го определили като „напредък“, твърди един от източниците, запознат с телефонния разговор.

„Украинците едва ли ще го възприемат така“, коментира друг източник – високопоставен европейски дипломат. „Това е като да им продадеш собствения си крак за нищо.“

Нито Белият дом, нито Кремъл отговарят на запитванията за коментар по темата.

Украинският президент Володимир Зеленски нееднократно е заявявал, че украинските сили няма да се изтеглят от Донбас в рамките на каквато и да е „териториална размяна“, за която говори Тръмп. На 3 септември той подчерта, че значителна част от отбранителната линия на страната е концентрирана в региона и че Русия не е успяла да завземе дори 30% от една област за повече от три години пълномащабна инвазия. |БГНЕС