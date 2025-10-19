IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Служители на НКЖИ крали ябълки, докато ремонтирали вагони

Утре ще дават писмени обяснения и ще бъдат наказани

19.10.2025 | 08:15 ч. 13
pixabay

15 служители от Железопътна секция на Национална компания "Железопътна инфраструктура" в Шумен са били заловени да крадат ябълки от частна градина по време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище. За сигнала съобщи във "Фейсбук" вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. Той е разпоредил незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. 

Според думите на министъра : "Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички – без изключения".

Установени са всички замесени 15 служители. Предстои в понеделник те да дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания, пише Караджов. 

Вицепремиерът се е свързал със сина на собственика на ябълковата градина, който е съобщил за случая в социалните мрежи. Според неговите пояснения крадците са товарили откраднатите ябълки в чували до локомотива и с него ги транспортирали до Търговище. По неофициални данни щетите са за над 1000 лева. 

