Служители на НКЖИ крали ябълки, докато ремонтирали вагони

15 служители от Железопътна секция на Национална компания "Железопътна инфраструктура" в Шумен са били заловени да крадат ябълки от частна градина по време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище. За сигнала съобщи във "Фейсбук" вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. Той е разпоредил незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ.

Според думите на министъра : "Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички – без изключения".

Установени са всички замесени 15 служители. Предстои в понеделник те да дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания, пише Караджов.

Вицепремиерът се е свързал със сина на собственика на ябълковата градина, който е съобщил за случая в социалните мрежи. Според неговите пояснения крадците са товарили откраднатите ябълки в чували до локомотива и с него ги транспортирали до Търговище. По неофициални данни щетите са за над 1000 лева.