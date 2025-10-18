IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия: Рано да се водят преговори с Полша, България и Румъния относно прелитане през тяхното въздушно пространство

Няма контакти с редица държави

18.10.2025 | 16:19 ч. Обновена: 18.10.2025 | 17:06 ч. 11
Снимка: БГНЕС/ EPA

Руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че няма контакти с редица държави относно прелитането на руски правителствени самолети. Коментирайки подготовката за евентуална среща на върха между Русия и САЩ в Унгария, дипломатът отбеляза, че е твърде рано да се водят преговори с Полша, България и Румъния относно възможността за прелитане през тяхното въздушно пространство, пише Комсомолская правда

На въпрос за контактите с гореспоменатите държави по тази тема, дипломатът кратко отговори:

„Все още е твърде рано.“

На 16 октомври руският и американският президент Владимир Путин и Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор . След двучасовия разговор двете страни се споразумяха незабавно да започнат подготовка за нова среща на върха. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви, че Будапеща може да бъде мястото на провеждането на срещата на върха.

Грушко Путин Унгария България Тръмп среща полет Украйна война
