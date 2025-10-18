Русия може да постигне военна победа в Украйна до няколко седмици

Русия може да постигне военна победа в Украйна в рамките на няколко седмици, като се има предвид, че есента обикновено „носи радикални промени на бойното поле“, пише CNN.

Отношенията между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски безспорно са се подобрили, но истинската награда, към която Киев се стреми, изглежда недостижима – засега.

След девет месеца на необичайни дипломатически акробатики и словесни пируети, Тръмп все още предпочита да даде на руския президент Владимир Путин още един шанс да го убеди, вместо да прибегне до груба военна ескалация.

Но сред ласкателните комплименти и убеждението, че неуловимият мир е близо, имаше и някои добри новини за Украйна. Дори последната дума на Тръмп по въпроса, публикувана в Truth Social, докато заминаваше за Мар-а-Лаго, подсказваше, че „те трябва да спрат там, където са“ – примирие по настоящите бойни линии, което Киев би могъл да толерира.

„Трябва да спрем там, където сме. Важно е да спрем там, където сме, и след това да говорим“, каза Зеленски пред CNN по време на пресконференция след срещата.

Първо, Тръмп възхвали смъртоносните достойнства на ракетите „Томахоук“, чието доставяне, според него, е било основната тема на срещата му със Зеленски.

„Затова сме тук“, каза той. „Ракетите „Томахоук“ са много опасни... Това може да доведе до ескалация – могат да се случат много лоши неща.“ Това е заплаха, която беше немислима, когато Тръмп дойде на власт: президентът с удовлетворение дава да се разбере, че може да даде най-доброто от арсенала си на Зеленски, за да може Украйна да нанесе удар дълбоко в Русия.

В същото време обаче Тръмп подкопава собствената си заплаха, като веднага разкрива естеството на сделката пред Путин. „Надявам се, че ще успеем да приключим тази война, без да мислим за „Томахоук“, добави Тръмп.

Истината е, че Тръмп вероятно все още е далеч от сделката,

която нарича „Номер 9“, позовавайки се на броя на мирните споразумения по света, в които твърди, че е участвал. Но новият му подход – да заплашва с реална военна ескалация чрез американска технология, закупена от европейски съюзници и след това доставена на Украйна – може с времето да доближи сделката, за която той все още твърди, че Путин иска.

Заплахата е както психологическа, така и военна. САЩ нямат достатъчно запаси, за да предоставят „хилядите“ Томахоук, за които Тръмп каза, че е шегувал с Путин в четвъртък, че може да даде на Украйна. Ракетите обикновено се изстрелват от морето, така че в най-добрия случай Украйна ще трябва да чака месеци, за да получи няколко дузини, които ще трябва да адаптира, за да може да ги изстрелва от сушата.

Те са изключително скъпи. Обхватът им не е много по-голям от този на дроновете, които Украйна в момента изстрелва всяка нощ дълбоко в Русия. Ако ги използва, Киев ще трябва да порази цели, които струват 2 милиона долара – цената на ракетата „Томахоук“ – което означава да порази сериозна военна или правителствена инфраструктура, нещо, което Тръмп може да наложи вето. Тръмп и Зеленски изглежда са се съгласили да оставят споразуменията си неясни: Зеленски отказа да даде подробности за разговора им за „Томахоук“, като заяви, че САЩ не искат ескалация. На въпроса дали е оптимист или песимист по отношение на ракетите, той отговори, че е „реалист“.

Второ, Тръмп вече не се страхува да признае, че Путин може би го манипулира – важно, макар и закъсняло, прозрение. Той добави:

„Цял живот съм бил манипулиран от най-добрите в това, и се справих много добре.“

Все още няма конкретна дата за срещата на върха в Будапеща с Путин и изглежда, че това е поредният момент, в който Кремъл може да се опита да спечели още време. Но Путин ще се срещне с американски президент, който вероятно е по-мъдър по отношение на собствените си недостатъци в отношенията с кремълския лидер и на това, което е необходимо, за да привлече вниманието на Москва. Тръмп вече се вслуша в съветите на европейските си съюзници: Путин реагира най-ясно на сила.

Дали Тръмп някога ще изпълни тази заплаха, вероятно има по-малко значение в променящата се динамика на самия конфликт. Зеленски седна пред Тръмп в позиция, която малцина наблюдатели смятаха за възможна през пролетта.

Докато многопрокламираната лятна офанзива на Путин продължава и през есента, тя не успя да превземе нито един важен източен град. Това може да се промени в оставащите няколко седмици преди зимата през ноември. Но интензивните сражения, загубите и разходите през летните месеци все пак оставиха Покровск, Купянск и Костянтиновка в украински ръце. Контролът на Киев е несигурен, а руското настъпление през открити терени и през малки села оставя Украйна в лошо положение за зимата. Но ключовите позиции на Киев, забележително, в по-голямата си част се задържаха.

Предвид кризата с човешки ресурси, средства и морал, която надвисна над Украйна през май, това е изненадващо и потенциално променя динамиката на следващите месеци. Путин отново е изиграл военните си карти и (все още) не е постигнал целите си. След няколко седмици зимата ще оголи листата и ще затрудни напредъка на руската пехота, скрита под листата от заплахата на дроновете на Киев.

Украйна отново опроверга очакванията, отчасти благодарение на упоритостта и саможертвата си, но и защото, както призна Тръмп: „Те правят много добри дронове“. Тази нова динамика все още може да се промени.

Но за Кремъл натискът за резултати се превръща в неудобна необходимост да обясни последните си неуспехи.

Може ли Путин да си позволи да воюва цяла зима, през пролетта, до четвъртото лято, за да се стреми отново към все по-минималистични цели? Недостигът на газ в резултат на украинските удари по нефтопреработвателните заводи, нарастващата инфлация, колебаещите се плащания за набиране на нови военни и постоянният неуспех на Москва да постигне реален пробив, сочат, че той не може.

Зеленски преживя пролетта и лятото, през които основният съюзник на Украйна се обърна срещу него и се опита – без Киев – да сключи мирно споразумение с врага. Украйна видя как Европа запълни финансово и военно празнината, оставена от Америка, а след това същата непокорна Белия дом им предложи най-добрите си ракети.

Зеленски беше глобалният продавач на каузата за подкрепа на отбраната на Украйна и за нейното членство в НАТО. Сега той обикаля страните членки на НАТО, представяйки им най-новата, бързо развиваща се украинска технология за дронове.

Последните промени са по-малко утешителни за Путин. Да, Китай все още го подкрепя, но Индия със сигурност плаща цена за вторичните санкции, наложени от САЩ заради покупките й на руски петрол. (Тръмп предположи, че Индия е решила да спре да купува руски петрол в петък, което според много репортажи не е така).

Планът на Русия и нейната подкрепа зависят от военна победа. Путин все още не е постигнал това. Възможно е да го направи – което би било забележително – в следващите седмици, като се има предвид склонността на края на октомври да доведе до радикални промени на бойното поле в тази война.