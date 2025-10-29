IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Убит техник от "Хамас" е работил в германската обществена телевизия

Политици искат "задълбочено и изчерпателно обяснение"

29.10.2025 | 08:44 ч. 3
Снимка Фейсбук

Германската обществена телевизия ZDF беше разкритикувана, че е работила с базирана в ивицата Газа продуцентска компания, наела техник, който впоследствие е бил убит и идентифициран като член на "Хамас", предаде Франс прес.

Телевизията днес отрече офисът й в Израел да е контактувал с 37-годишния техник, който беше убит при израелски удар на 19 октомври заедно със сина си и друг служител на продуцентската компания Пи Ем Пи.

Отили Клайн, член на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) - партията, оглавена от канцлера Фридрих Мерц, поиска "задълбочено и изчерпателно обяснение".

"Преди всичко трябва да разследваме дали "Хамас" и поддръжниците му имат някакво влияние върху естеството и съдържанието на репортажите на Цет Де Еф", каза тя пред в. "Билд", цитира БТА.

Телевизията снощи съобщи, че израелската армия ѝ е предоставила доказателства, че служителят на Пи Ем Пи е бил член на Бригадите "Ал Касам" – въоръженото крило на "Хамас". В изявление тя подчерта, че е "прекратило сътрудничеството си с тази компания до второ нареждане".

Генералният секретар на ХДС Мартин Хубер осъди пред в. "Билд" "скандалния инцидент", който причини "сериозни щети" на репутацията на канала.

"Цет Де Еф и всички журналисти трябва да гарантират, че не наемат членове на "Хамас" или излъчват тяхна пропаганда", добави той.

Днес телевизионният канал заяви в прессъобщение, че техникът е работил по трансмисията на сигнала и никога не е бил наеман директно от германската телевизия, не е бил ангажиран с журналистически дейности и не е имало никакъв "контакт между студиото на Цет Де Еф в Тел Авив и техника, който е бил убит".

Германската телевизия работи с Пи Ем Пи от 1996 г. Според нея няма информация други служители на продуцентската компания да са били членове на "Хамас".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

