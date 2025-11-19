IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Петима чуждестранни туристи загинаха при снежна буря в Чили

Трагедията се е разиграла в националния парк "Торес дел Пайне" в Патагония

19.11.2025 | 08:15 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в южната част на Чили, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Трагедията се разиграла в националния парк "Торес дел Пайне" в Патагония. В района е имало обилен снеговалеж, а скоростта на поривите на вятъра е достигала 190 километра в час.

Загинали са по двама мексиканци и германци и един британец.

"Торес дел Пайне" е обявен през 1978 г. за биосферен резерват на ЮНЕСКО, посочва ДПА. Един от най-известните национални паркове в Чили е прочут с трите си игловидни гранитни върха, издигащи се на около 2700 метра. По официални данни той привлича около 600 000 посетители годишно. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

снежна буря Чили Патагония загинали туристи
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem