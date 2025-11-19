Зеленски се диви на прочутата картина на Пикасо "Герника"

Украинският президент Володимир Зеленски разгледа прочутата картина на Пикасо "Герника" по време на посещението си в Испания вчера, предаде Асошиейтед прес.

Платното е изложено в музея "Рейна София" (Кралица София) в Мадрид.

Зеленски отиде да види картината, придружаван от испанския премиер Педро Санчес. Тази визита имаше дълбоко символно значение.

Една от най-известните картини на миналия век, "Герника" олицетворява ужаса на войната и по-конкретно бомбардировките на цивилни цели, отбелязва АП. Тя е посветена на бомбардировката от военни самолети на нацистка Германия и фашистка Италия на баския град Герника през 1937 г. по време на Гражданската война в Испания.

Изкривените, кубистки фигури на огромната, черно-сиво-бяла картина са се превърнали в символ на страданието, насилието и съпротивата. Гоблен, на който е изобразено нейно копие, е окачен на входа на заседателната зала на Съвета за сигурност на ООН, една от чиито пет постоянни страни членове е Русия, посочва АП.

Зеленски неслучайно отиде да види лично "Герника". През април 2022 г., в обръщение чрез видеоконферентна връзка към испанския парламент броени седмици след руската пълномащабна инвазия в Украйна, той каза: "Представете си, че сега в Европа хора живеят седмици наред в мазета, за да си спасят живота. От обстрели, от авиационни бомби. Всеки ден! Април 2022 г. – а реалността в Украйна сякаш е април 1937 г. Когато целият свят научи името на един от вашите градове – Герника."

Днес Зеленски продължава обиколката си с посещение в Турция. /БТА