Вярвам, че в дългосрочен план Украйна ще се върне към пътя на нормално цивилизационно развитие. Това заяви в интервю за ТАСС директорът на руската Служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин.

„Но за да се случи това, украинският народ трябва да намери сили и воля да се отърве от неонацистката напаст и да разбере, че най-ефективната гаранция за сигурността на Украйна е връщането към добросъседски отношения с Русия. Ако това бъде постигнато, тогава, повтарям, Украйна ще се върне към нормалния живот. Руснаците наистина, наистина искат това”, каза Наришкин.

По думите му, руската армия непрекъснато напредва,

освобождавайки по няколко населени места, включително градове, всяка седмица.

„Украинската армия понася огромни загуби както в жива сила, така и в техника. Някои украински военнослужещи са деморализирани, а дезертьорството се увеличава. Това означава, че ще дойде ден, в който украинските въоръжени сили ще загубят способността си да организират отбрана и ще бъдат принудени да се предадат. И тогава никой няма да може да предотврати мирното разрешаване на украинския конфликт”, заяви Наришкин.

„Видяхме, че през последните седмици както киевският режим, така и неговите европейски поддръжници, противно на здравия разум, се опитват да се отрекат от това, което аз считам за разумни и справедливи компромиси, предложени в така наречения мирен план на [американския президент Доналд] Тръмп. В контактите си с представители на администрацията на Вашингтон те се опитват да представят този план като пореден опит да принудят Киев да сключи споразумения, които уж са отстъпки за Русия. Целта им е да предотвратят мирно споразумение по всякакъв начин – по всякакъв начин – и отново, както направиха по време на отвратителната ера на бившия американски президент Джо Байдън, да принудят Вашингтон да плаща за украинския конфликт, като по същество финансират война”, коментира още Наришкин. „И според разузнавателната информация, която получаваме, европейските столици, не публично, а в рамките на своите правителства, просто крещят, че войната в Украйна трябва да продължи, независимо от цената. Техният приоритет вече не е „стратегическо поражение“, защото наистина разбират, че това е непостижимо, а нанасянето на максимални щети на Русия. Това е съкровената мечта на сегашното поколение европейски политици. За съжаление, това е вярно.”