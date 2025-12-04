Терористичните атаки на режима в Киев срещу танкери и кораби в Черно море целят да провалят зараждащото се мирно споразумение в Украйна, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

„Очевидно Киев игнорира ясната реакция на Анкара и Астана на това, санкционирайки нова атака на 1 декември с използване на безпилотни лодки срещу руски търговски кораб, който се намираше на 80 морски мили от черноморското крайбрежие на Турция. За щастие екипажът и корабът не бяха сериозно ранени“, каза дипломатът на брифинг. „Но всички тези терористични атаки, както ги разбираме, преследват една цел – да нарушат зараждащия се мирен процес за разрешаване на конфликта и да подкопаят безопасността на корабоплаването в Черно море. Киевският режим е терористичен режим. Колкото и западните идеолози да се опитват да се отвърнат от тази истина, колкото и да се опитват да заслепят собственото си население, доказателствата буквално растат ежедневно в подкрепа на тази крещяща реалност, не с естествен произход, а изкуствено създадена“, подчерта Захарова.