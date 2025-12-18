IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Антируската истерия на Запада е опит за оправдаване на милитаризацията

Алиансът отдавна възприема конфронтационна реторика спрямо нашата страна

18.12.2025 | 21:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС/ EPA

Антируската истерия, която политиците в страните членки на НАТО активно налагат на населението си, е продиктувана от желанието да оправдаят политиката си на милитаризация и масовото увеличение на военните разходи. И всичко това се прави въпреки убежденията и обясненията на Москва, че фиктивната руска заплаха е „в съзнанието на членовете на НАТО“, подчерта на брифинг говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

„Държавите-членки на Северноатлантическия алианс имат някаква маниакална нужда да лепят демонични етикети на всеки, който възпрепятства изпълнението на агресивните им планове“, отбеляза Захарова. „Алиансът отдавна възприема конфронтационна реторика спрямо нашата страна, като стартира мащабна пропагандна кампания, за да убеди населението на държавите-членки на НАТО, че Русия уж представлява заплаха за тях и е източникът на всичките им проблеми, а сега е на път да атакува.“

Според Захарова, западните политически елити по този начин се опитват да отклонят вниманието на гражданите си от влошаващата се икономическа и социална ситуация,

както и от „непопулярни решения на управляващите кръгове, включително евентуалното въвеждане на всеобща военна повинност в редица страни“.

"Освен това, смятам, че те използват тази фиктивна руска заплаха, за да оправдаят политиката си на милитаризация на страните си, която е съпроводена със значително увеличение на военните разходи", заяви Захарова.

Всичко това се случва, подчерта Захарова, въпреки всякакви „уверения, уверения и обяснения“ от руска страна, че "всичко е в главите на НАТО".

"И те дори не крият факта, че това се прави за сметка на европейските данъкоплатци и в ущърб на тяхното благополучие", добави Захарова.

