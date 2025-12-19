IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лондон назначи нов посланик в САЩ

Премиерът Стармър избра на поста Крисчън Търнър

19.12.2025
Британският премиер Киър Стармър назначи днес нов посланик на Великобритания в Съединените щати, който да смени дипломата, отстранен заради връзките си с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, предаде Асошиейтед прес.

Крисчън Търнър, който в момента е постоянен представител на Великобритания в ООН, ще замени Питър Манделсън, уволнен през септември заради приятелството си с Епстийн.

Назначението става на фона на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп към Европа, а Стармър и други европейски лидери настояват евентуалният мирен план за Украйна, за който посредничи САЩ, да не оостави Киев в уязвима ситуация.

"Великобритания и Съединените щати имат много специални отношения, а богатият опит на Крисчън като изключителен дипломат ще подкрепи тази уникално тясна връзка и ще гарантира, че тя ще продължи да се развива“, заяви Стармър.

Търнър, дипломат с дългогодишен опит, ще поеме поста след одобрение от страна на САЩ. В миналото той е бил политически директор в британското Министерство на външните работи и посланик на Великобритания в Пакистан.

Манделсън пък изигра ключова роля в убеждаването на администрацията на Тръмп да не налага високи мита върху британски стоки, когато двете страни обявиха търговско споразумение през май. /БТА

