„Ростех“ и Ню Делхи: как Т-90 се произвежда локално в Индия

Въпреки че индийските танкове Т-90 първоначално са произведени в Русия, „Ростех“ работи с индийското правителство за трансфер на технологии и местно производство.

Индия остава най-големият неруски оператор на основния боен танк (ОБТ) Т-90, след като е сключила сделка с Кремъл за придобиването на машината на 15 февруари 2001 г.

Специфичният за Индия вариант, Т-90С „Бхисма“, първоначално е построен в Русия, като първият произведен в Русия танк е завършен през 2009 г. Днес над 1100 танка Бхисма са на въоръжение в индийската армия. Освен че подобрява възможностите на индийската армия, приемането на ОБТ беше описано като „спасение за руското производство на танкове“, което се бореше през 90-те и началото на 2000-те години на фона на по-широк икономически спад, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

„Договорът на „Рособоронекспорт“ за доставка на танкове Т-90С за Индия се превърна в спасение за руската танкова индустрия, която през 2001 г. имаше вътрешна поръчка само за три машини. Освен това, той даде сериозен тласък на развитието на цялата машиностроителна индустрия на страната, която днес осигурява работа на над три милиона души“, заяви „Рособоронекспорт“, дъщерно дружество на „Ростех“, руския държавен военно-промишлен конгломерат, в изявление пред руската държавна информационна агенция ТАСС в петък.

Според съобщенията, „Бхисма“ е сред най-модерните варианти на Т-90, които са на въоръжение. Наречен на името на легендарния воин от санскритската епична поема „Махабхарата“, която разказва за древна война на субконтинента, танкът е бил проектиран за индийската армия.

Две години преди Ню Делхи и Москва да сключат сделката за Т-90С, три прототипа преминаха двумесечна серия от тестове в северозападната пустиня Тар в Индия. Според съобщенията, бригаден генерал Д. Сингх от индийската армия е описал произведените в Русия Т-90С като „втори по сила след ядрените оръжия“.

Освен закупуването на Т-90С, Ню Делхи е получил и „модерни технологии“ от „Ростех“ и дъщерното му дружество „Уралвагонзавод“, за да строи танковете на вътрешния пазар.

От началото на 2000-те години индийската държавна компания „Ordnance Factory Factory Board“ е сглобила над 500 танка Т-90С,

внесени от Русия като комплекти, в своя завод за тежки превозни средства (HVF). През 2006 и 2007 г. на предприятието беше възложена допълнителна задача да произведе допълнителни 1000 основни бойни танка Т-90С „Бишма“, а 400 от тях бяха доставени до края на 2019 г.

„Ростек“ отбеляза, че Ню Делхи може да използва опита си с Т-90С в следващото поколение Т-90-МС, който разполага с нов куполен модул, по-усъвършенствана система за управление на огъня и подобрена защита. Допълнителни подобрения бяха направени в бойното отделение и системите за командване и управление на танка.

„Като част от програмата „Произведено в Индия“, ние предлагаме на нашите индийски партньори по-нататъшно сътрудничество и сме готови да съдействаме за организирането на производството на най-новия танк Т-90МС“, добави „Рособоронекспорт“. „Той може да се произвежда в същите съоръжения, където се произвеждат танкове Т-90С/СК, а изпълнението на програмата ще бъде значително ускорено чрез използването на много компоненти и боеприпаси, които вече се произвеждат масово в Индия.“