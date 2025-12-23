По-голям Европейски съюз трябва да бъде и по-добър

Разширяването на Европейския съюз е условно и двусмислено „да“, като девет държави официално са в процес на присъединяване към блока. Разширяването може да повиши сигурността и доверието в Европа и да бъде икономически обосновано, както се видя при предишния кръг от новоприсъединили се държави през 2004 г. ЕС трябва да подходи към разширяването с предпазливост, да се реформира, за да остане управляем, и да предложи по-добри междинни награди за напредъка на кандидатстващите за членство страни, пише редакционната колегия на Bloomberg.

Дали Европейският съюз (ЕС) – 27 държави, 450 милиона души, политически раздробен дори в най-добрите времена – се нуждае от още по-голямо разширяване? Отговорът, по европейски начин, е условно и двусмислено „да“.

Девет държави официално са в списъка за присъединяване към блока, а служители на ЕС наскоро намекнаха, че до 2030 г. може да се добавят още няколко. Последният доклад за напредъка на Европейската комисия разкрива разликата между амбициите и готовността. Малката Черна гора тихо е свършила голяма част от трудната работа, необходима за присъединяването; Албания, Молдова и Украйна са далеч назад. Другите е малко вероятно да се присъединят в близко бъдеще.

Ако се управлява добре, разширяването може да повиши сигурността и доверието в Европа като демократичен блок. То може да се окаже особено полезно в момента, когато агресията на Русия, затварянето на Америка и разширяващото се влияние на Китай правят регионалната интеграция по-скоро стратегическа необходимост. Вероятната алтернатива е съюз, заобиколен от крехки, лесно поддаващи се на натиск държави, чиято нестабилност може да се разпространи отвъд границите на Европа.

И от икономическа гледна точка логиката на разширяването е разумна.

Предишният кръг от новоприети страни през 2004 г. повиши брутния вътрешен продукт на глава от населението на новите членове от 59 % от средния за ЕС до 81 % през 2022 г.; стандартът на живот се повиши значително, наред с огромни подобрения в инфраструктурата, услугите и продължителността на живота. Съществуващите членове спечелиха по-голям пазар, по-гладки вериги на доставки, по-голяма регионална стабилност и оттам по-голямо благоденствие: доходът на човек е с около 10 % по-висок, отколкото би бил.

Но такива ползи не са автоматични и всяко допълнително разширяване трябва да се третира с предпазливост. Приемането на малки страни като Черна гора и Албания е евтина опция с голям ефект. То би подкрепило уязвима региона, би укрепило управлението на границите и миграцията и би възнаградило истинските усилия за реформи. Ползите от такива допълнения вероятно значително надвишават рисковете.

Кандидатурата на Украйна изисква по-фино изчисление. Размерът, индустриалният капацитет и военната устойчивост на страната един ден могат да я превърнат в стратегически актив. Все пак, активният конфликт, огромните нужди от възстановяване, проблемите с управлението и политическите чувствителности усложняват случая. Тук ЕС се нуждае от по-гъвкав подход, който да дава приоритет на задълбочаването на връзките в рамките на съществуващите споразумения по въпроси като търговия, енергетика, митници и хармонизиране на регулаторната рамка, като същевременно полага основите за пълно членство в бъдеще.

Два допълнителни принципа трябва да ръководят процеса на разширяване.

Единият е, че ЕС трябва да бъде внимателен как упражнява влияние върху кандидатстващите за членство страни. Отдавна настоява за независимост на съдебната система, прозрачност, върховенство на закона и други критерии за добро управление като предпоставки за присъединяване. Но оставянето на кандидатите в постоянна чакалня подкопава доверието в блока и потенциално отстъпва влияние на външни сили. ЕС трябва да предлага по-добри междинни награди за напредък – като по-ранен достъп до пазара, секторна интеграция и по-задълбочено участие в програми на ЕС – като същевременно налага ясни санкции за отстъпление.

Следващото, което ЕС трябва да направи, е да се реформира, ако иска да остане управляем. Той трябва да позволи повече ключови решения (във външната политика, санкциите и други области) да се вземат чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, вместо да изисква единодушие сред членовете. Той също така трябва да укрепи единния си пазар: премахването на триенето в трансграничните капиталови пазари, банковото дело, енергетиката и други области трябва да бъде съчетано с реформи за намаляване на бюрокрацията. Става дума не само за разширяване: без такива промени дори настоящият съюз ще се бори да остане функционален.

Основополагащата цел на Европа беше да обедини нациите в мир, просперитет и демокрация. ЕС може да помогне за подновяването на тази мисия, като прагматично приеме повече страни от периферията си. В този процес той може да спаси и себе си.