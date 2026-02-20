И американски товарен С-130 Херкулес кацна у нас, Иран предупреди, че който помага, е легитимна цел

Още един американски военен самолет кацна днес на летище "Васил Левски" в София.

Този път става дума за С-130 Херкулес. Той е излетял по-рано днес от базата на НАТО в Рамщайн.

С-130 Херкулес изпълнява предимно тактическата част от мисията за въздушен транспорт. Самолетът е способен да действа от неравни земни ивици, където няма писти. Той е основният транспорт за въздушен десант на войски и техника във враждебни райони.

C-130 се използва във ВВС на САЩ, служейки във Въздушното мобилно командване, Командването за специални операции на ВВС, Въздушното бойно командване, ВВС на САЩ в Европа, Тихоокеанските ВВС, Националната гвардия на ВВС и Резервното командване на ВВС, изпълнявайки широк спектър от оперативни мисии както в мирни, така и във военни ситуации.

Основните и специализирани версии на самолета изпълняват разнообразни роли, включително поддръжка на въздушния транспорт, снабдяване с антарктически лед, аеромедицински мисии, метеорологично разузнаване, мисии за въздушно пръскане, пожарогасене за Горската служба на САЩ и мисии за оказване на помощ при природни бедствия.

Вчера десетки самолети-цистерни KC-135, които се използват за презареждане на гориво във въздуха. Министерството на отбраната, президентът и Посолството на САЩ в Бъргария до момента твърдят, че тяхното присъствие тук няма нищо общо с вероятен удар по Иран, а с обучение по операция на НАТО - "Източен страж", която стартира след като руски дронове почнаха да навлизат във въздушното пространство". Личният състав, който се намира у нас, е ангажиран с обслужването на въздухоплавателните средства.

Преди това дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев публикува снимка в профила си във Facebook, на която се виждат няколко американски военни самолета на летището в София. Според него всички те са на път за Иран, като допълва, че "там ще става много горещо много скоро".

На 17 февруари започна най-голямото струпване на американски военни сили след войните в Персийския залив, като множество американски самолети бяха пренасочени към бази в Европа и в Близкия Изток.

Самолети С-130 Херкулес се появиха и в Саудитска Арабия, което накара режимът в Иран да я обави за легитимна цел за удари.

"Всяка държава, която улеснява атака срещу нас или предоставя бази за нея, ще бъде считана за легитимна цел", заяви иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде.