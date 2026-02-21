IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Община Ардино отново обявиха частично бедствено положение

Причината е покачването на нивото на р. Арда

21.02.2026 | 12:07 ч. 0
Снимка: архив, Община Ардино

Кметът на Община Ардино Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината.

Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Вследствие на влошеното състояние на съоръжението мостът е станал непроходим, с което отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Обявената мярка има за цел да гарантира сигурността и безопасността на населението в засегнатите райони. Със заповед на кмета се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката, предаде БНТ.

