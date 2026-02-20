ЕК потвърди: Стоил Цицелков е бил отстранен за 5 г. от наблюдение на избори

Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори. Това потвърдиха от Европейската комисия пред Нова тв.

„Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на изборите през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори”, пишат от Комисията.

Същият има 5-годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР: "Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“.

Твърденията за наложеното наказание бяха отправени вчера от ИТН и други партии. Според тях Цицелков бил наблюдател на избори в Гана през 2020 г. Там имало инцидент с жена в хотелска стая, в резултат на който било наложено наказанието на Европейската комисия.

Днес освобождаването на Цицелков беше първата промяна в служебния кабинет. Предложен за вицепремиер по честните избори той подаде оставка едва 24 часа след клетвата си пред парламента, а президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му.

Оставката дойде след изнесени от парламентарни партии данни за съдебното му минало. Още вчера от „Има такъв народ“ поискаха оттеглянето му и от парламентарната трибуна беше показана негова присъда. „Присъдата е за шофиране в кръвта с 1,5 промила алкохол. По сегашния закон Цицелков трябва да е в затвора“, заявиха от формацията.

Софийския градски съд е постановил отнемане на шофьорската книжка за 12 месеца на лице с инициали, съответстващи на тези на Стоил Цицелков, след като е управлявал автомобил с 1,5 промила алкохол в кръвта. Записано е още, че лицето е оказало съпротива при задържането. Освен отнемането на книжката за срок от една година, е наложена и пробация за шест месеца.

Самият Цицелков заяви, че срещу него и кабинета се води политическа атака. По думите му „изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел“, като подчерта: „Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент. Моето свидетелство за съдимост е чисто.“ Той допълни, че е разговарял с премиера и че „ще депозира моята оставка пред премиера и президента Йотова“.

Премиерът Гюров също коментира случая, като заяви: „Аз разчитах на неговата експертиза и опита, който той има в провеждане на изборите, както и в наблюдение на избори в много други държави.“

Той призна, че няма достъп до съдебен регистър и обясни: „Аз не разполагам със съдебен регистър, не мога да проверявам неща, които министърът на вътрешните работи може да направи, но аз се доверих, че всеки, който влиза в този кабинет, идва с чиста съвест. И днес поемам отговорност за този избор.“