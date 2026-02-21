Руският "палач", който накара войниците си да се застрелят: Обвиняват ме несправедливо

Подполковник Константин Фролов, по прякор "Екзекуторът", стана звезда на руската пропаганда и получи четири медала за предполагаемата си храброст на бойното поле. Всичко това обаче се оказа лъжа, тъй като руският военен "герой" беше организирал измамна схема, при която най-малко 30 войници и медици от елитното му подразделение се застреляха, за да получат обезщетение за военни наранявания, според Следствения комитет, руският еквивалент на ФБР.

В резултат на тази измамна схема десетки войници от 83-та десантно-щурмова бригада са получили общо 200 милиона рубли (2,6 милиона долара), докато Фролов и друг командир са запазили част от тези пари. Фролов е обвинен в измама, подкуп и трафик на оръжие и според съобщенията е постигнал споразумение за признаване на вината в замяна на намаляване на присъдата. Той трябва да се яви пред военен съд следващия месец за произнасяне на присъдата.

Руският полковник не отрече, че е участвал в схема за получаване на пари от обезщетения, предлагани за наранявания, претърпени на фронта, но уточни, че планът им не е включвал умишлено самонанасяне на наранявания, а само манипулиране на записи, разкри Фролов в телефонно интервю за "Ню Йорк Таймс".

Фролов твърди, че е бил направен изкупителна жертва, докато други руски военнослужещи, виновни за подобни деяния, са били оправдани.

"Изглежда, че моята страна, която ме наричаше герой в продължение на една година, сега си противоречи и ме държи в клетка", каза Фролов пред съда.

Колега с командира на поделение, обвинено в най-малко 40 военни престъпления

Случаят само подхрани гнева на много руснаци, които вярват, че войниците отиват да се бият в Украйна само за пари, възползвайки се от икономическите и социалните предимства, които се получават само за военните.

Подразделение на Фролов идва от военна база в Далечния изток на Русия, близо до Владивосток, на повече от 6000 километра от фронта в Украйна. Бившият командир на бригада, Артьом Городилов, беше арестуван малко след като Фролов беше задържан през 2024 г. и обвинен в "измама в голям мащаб". Преди две години полковник Городилов беше командир на 234-ти десантно-щурмов полк, обвинен от украинските прокурори в най-малко 40 военни престъпления, извършени по време на окупацията на Буча, предградие в северозападната част на Киев.

Руските войници, които са получили сериозни наранявания на фронтовата линия, могат да получат обезщетение от 3 милиона рубли (39 000 долара), а тези с леки наранявания - 1 милион рубли.

Фролов каза, че войниците в неговото подразделение, които са получили множество наранявания по време на една атака, лъжливо твърдят, че са били ранени в отделни инциденти, за да получат по-голямо обезщетение. По думите му това не смята това за акт на измама. Освен това Фролов твърди, че раните му са от бойното поле, а не са самонанесени, както твърди Следственият комитет.

Руският полковник призна, че е взел няколко оръжия от фронта като "сувенири".

Наказан за критикуване на "старците", които ръководят руската армия

Друг високопоставен офицер е свидетелствал срещу Фролов и Городилов под натиск от прокурори, които го заплашили с наказателно преследване по обвинения в транспортиране на наркотици до фронта, според Фролов. Той твърди, че е бил арестуван за запис на видеоклип, в който обвинява бивши служители на Министерството на отбраната в некомпетентно ръководство и използване на войници като "пушечно месо" в мисии, довели до огромни загуби.

"Те искат да ни обвинят за всичко, защото критикувахме командването, тези старци, които отговарят", каза Фролов.

Командирът добавя, че властите искат да окажат натиск върху баща му, Олег Фролов, бивш високопоставен служител по оръжията в руската космическа агенция Роскосмос, който е обвинен в корупция.

Парашутист, служил под командването на Фролов и Городилов, заяви, че е обичайна практика командирите на бригадите му да насърчават войниците да преувеличават нараняванията си, но не е чувал за случаи, в които войници са се самопрострелвали.

"Ако искаш почивка, трябва да се нараниш. Идеята е била: "Ние те нараняваме, ти ни даваш парите - един милион - и след това отиваш на почивка и получаваш два милиона." Така са печелили пари", каза руският парашутист, цитиран от NYT.

Войната се е превърнала в много печеливш бизнес за някои войници, обясни друг парашутист от същата бригада. В руската армия "парите все още определят всичко".

Почивки в Калининград и Финския залив

Най-малко 12 високопоставени руски чиновници и генерали, както и десетки други военни офицери, са били обвинени в корупция през последните две години в Русия.

"Когато хората печелят от трагедия - война, която е свещена за Путин - това създава политическо гориво за други участници, включително служители по сигурността, които искат да развият кариерата си, и тези, които са готови да повдигнат подобни случаи", каза Татяна Становая, сътрудник в Центъра за Русия и Евразия "Карнеги".

Докато Фролов беше възхваляван от руската пропаганда като герой на бойното поле, полковникът често се появяваше в публикациите на съпругата си в социалните медии, докато купонясваха и ходеха на почивка.

През 2022 г. Фролов присъства на две сватби в Санкт Петербург и се разходи с лодка във Финския залив със съпругата си, според снимки, публикувани онлайн. Фролов също така пътува до планинския регион Алтай и Калининград, руски ексклав на Балтийско море.

Той се оплака, че е държан отговорен, въпреки че много други войници, обвинени или осъдени на затвор, са били помилвани, ако са отишли ​​на фронта.

"Имах почти само затворници под командване. На хората се прощава почти всичко, за да ги убедят да отидат да се бият във войната", каза Фролов. „"Но нас ни взеха от фронта и ни изпратиха в затвора."