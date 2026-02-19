И Бог няма да ги защити: Ким Чен Ун подкара нова установка за ядрени ракети ВИДЕО

Държавните медии на Северна Корея показаха лидера си, Ким Чен Ун, зад волана на ядрена ракетна установка с множество ракети. Това се е случило на церемония в столицата Пхенян, която е имала за цел да рекламира оръжието като едно от най-мощните от този тип в света.

Севернокорейските държавни медии рутинно публикуват привличащи вниманието изображения на своя лидер като начин да укрепят репутацията му в страната - и да изпращат заплашителни послания до предполагаеми врагове.

Авторитарната еднопартийна държава се готви за ключов партиен конгрес този месец, време, когато пропагандната машина на Северна Корея и демонстрациите на нейната армия често се задействат с пълна сила.

Демонстрацията в сряда идва в момент, когато Северна Корея продължава да подкрепя Русия в незаконното ѝ нахлуване в Украйна, снабдявайки Москва с ракети и хиляди войници.

Анализатори казват, че опитът, който севернокорейската армия натрупва в борбата срещу Украйна - заедно с евентуално техническо ноу-хау от Москва - може да ѝ помогне да усъвършенства оръжията и тактиките си.

Отношенията между Пхенян и Сеул, който е подкрепен от десетки хиляди американски войници, също остават напрегнати.

Последните кадри на севернокорейските държавни медии показват 50 носители на 600-милиметровата ракетна система, подредени в редици от седем в квадрат. Всеки от четириосните транспортни средства и ракети-носители носи пет ракетни тръби. На изображенията се вижда и Ким в черно яке, слизащ от мобилна ракетна установка близо до главната сцена, докато хиляди хора развяваха малки севернокорейски знамена.

Снимка го показва и с широка усмивка, докато седи зад волана.

"Той лично управляваше ракета-носител, за да прегледа оръжията, символизиращи абсолютна власт, подредени на площада на мястото на славния партиен конгрес", се казва в репортажа на севернокорейската държавна информационна агенция KCNA.

Ким заяви, че 600-милиметровите ракети - двойно по-големи от тези в повечето системи за залпово ракетно изстрелване - са толкова добри, колкото и балистичните ракети с малък обсег. А използването на изкуствен интелект в системите им за насочване ги поставя в самостоятелен клас.

"Никоя друга нация няма такъв вид оръжейна система", категоричен беше Ким, според държавната Корейска централна информационна агенция.

Това "напълно промени ролята и концепцията за артилерията, приети от съвременната война".

"Ако това оръжие бъде използвано, никой не може да се надява да бъде защитен от Бог", заключи Ким Чен Ун.

Южна Корея в обсег

Това не е първият път, когато Ким рекламира 600-милиметровите пускови установки. В края на 2022 г. неговият режим показа 30 пускови установки с ракети със същия размер, но те бяха на верижни машини, всяка от които носеше по шест ракети.

Според доклад на KCNA от тогава, ракетната система има цяла Южна Корея в обсега си и може да бъде заредена с тактически ядрени бойни глави.

Международните наблюдатели обаче смятат, че Северна Корея притежава само около 50 ядрени бойни глави, като делящият се материал е достатъчен за направата на още 30 до 40.

Освен системите за залпово изстрелване на ракети, Пхенян разполага с набор от ядрени носители, от междуконтинентални балистични ракети, които биха могли да ударят континенталната част на Съединените щати, до оръжия с малък обсег, които уж биха били използвани на Корейския полуостров или за насочване към противници в Западния Тихи океан.

Северна Корея разполага с хиляди конвенционални артилерийски оръдия, които биха могли да причинят хаос в Южна Корея.

КНДР организира демонстрация на 600-милиметрови реактивни установки за залпов огън за работниците, работещи с боеприпаси, които пристигнаха в Пхенян, за да участват в предстоящ ключов партиен конгрес. Ким Чен Ун обеща да разкрие планове за следващ етап за укрепване на отбранителните способности на страната, съобщиха държавните медии.

Преди две години тя организира мащабна демонстрация на огнева мощ "на подразделенията на далекобойната артилерия близо до границата, които поставиха столицата на противника в обсега на удара си", съобщи тогава KCNA.

Доклад от 2020 г. на базирания във Вашингтон мозъчен тръст RAND Corp. посочва, че артилерийските системи на Северна Корея, с близо 6000 големи оръдия в обсега на големи южнокорейски населени места, представляват също толкова голяма опасност за Юга, колкото и ядрените оръжия и ракетните програми на Ким.

"Ако бъдат изстреляни по цивилни цели, тези близо 6000 системи биха могли потенциално да убият повече от 10 000 души само за час", се казва в доклада на RAND.

Колесните установки, изложени в сряда, бяха пред Дома на културата на 25 април в Пхенян. Червени знамена и табели за предстоящия Девети партиен конгрес обграждаха военната демонстрация.

Пхенян често показва нови оръжия преди партийни събирания, ключови събития и годишнини.

В сряда Ким намекна, че през следващите дни може да бъде показано още военно оборудване.

"Деветият конгрес на нашата партия ще изясни плана и целта за следващия етап за укрепване на самостоятелните отбранителни способности", каза Ким, като същевременно призова разработчиците на оръжия и тези, които сглобяват боеприпаси, да работят по-усърдно за изпълнението на стратегическия план на партията.