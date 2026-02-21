Ген. Атанасов: Притеснителен е сценарий, при който Радев става премиер, а Йотова – президент

Атанас Атанасов, заместник-председател на парламента и лидер на ДСБ, изрази сериозно притеснение от евентуален бъдещ политически сценарий, при който Румен Радев стане премиер, а Илияна Йотова - президент.

„Имам притеснение някъде след една година да не се окажем в ситуация, в която Радев е премиер, Йотова – президент и цялата власт е в техните ръце“, каза Атанасов.

Той определи Радев като „човек с червен хастар“, който по думите му гледа „на изток“ и е евроскептичен.

В Министерството на вътрешните работи са наложителни радикални кадрови промени“, заяви Атанасов пред bTV.

Повод за коментара му станаха появили се информации за подготвяна смяна на главния секретар на МВР и за евентуални уволнения на разследващи по случая „Петрохан“.

Атанасов определи твърденията като политическа интрига: „Не знам много, но това е поредната спекулация на „потъващите“ ИТН, които търсят начин да бъдат атрактивни публично.“

По думите му по случая „Петрохан“ има образувани две следствени дела, които се наблюдават от прокурори от Софийската окръжна прокуратура, и съществува организация за събиране на доказателства.

„Новият вътрешен министър трябва да действа смело. Вътре първите три етажа, ръководни, са окомплектовани от така наречените „милиционерски калинки“. Това са хора, назначени да изпълняват политически поръчки“, смята Атанасов.

Той призова за бързи кадрови решения на ръководните нива, за да се създаде спокойствие в системата, която по думите му е „интриганска среда“ заради специфичната информация, с която се работи.

Атанасов каза, че внимателно трябва да бъдат прегледани и назначенията на областни директори, направени от предишното ръководство на МВР.

„Има данни вътре в министерството, че освен че са се затваряли очите при купуване на гласове, някои са участвали дори в организирането“, каза Атанасов.

На въпрос дали това е „тяхно“ правителство и „тяхно“ МВР, Атанасов отговори категорично: „Не е наше МВР и не е наше правителство. Не съм се месил по никакъв начин в кадруването.“

Той уточни, че е имал един разговор с премиера Андрей Гюров, но не е участвал в подбора на министрите.

Атанасов даде добра оценка за външнополитическия екип начело с Надежда Нейнски. „Това е невероятен екип за външната политика. Браво!“

Положителна оценка получи и финансовият министър, когото той определи като „много грамотен човек“.

По отношение на вътрешния министър Емил Дечев Атанасов заяви, че не го познава лично, но има информация от юридическата гилдия, че е „изключително съвестен човек“.