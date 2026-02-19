Самолетите KC-135, които кацнаха в София и разбуниха духовете - каква е истината? ВИДЕО

10 американски самолета KC-135, които се използват за презареждане на изтребители с гориво във въздуха, кацнаха на летище София днес и разбуниха духовете.

Първият кадър на машините беше споделен от Милен Керемедчиев, който заяви, че те най-вероятно чакат нареждане от Доналд Тръмп за евентуална атака на САЩ над Иран.

По-късно Американското посолство в България и Министерството на отбраната опровергаха тази теория, заявявайки в свои изявления, че става дума за самолети, които ще участват в обучение.

Световните медии обаче съобщават, че самолетите са тук именно заради нарастващото напрежение около Иран. В статия, обясняваща как Америка се готви за евентуална атака над Иран, от SkyNews пишат:

"САЩ изпратиха значителна сила от самолети-цистерни за зареждане във въздуха KC-135, за да подсилят съществуващите си въздушни сили. Те излетяха от британската база в Милдънхол (шест самолета-цистерни на 16 февруари) за Гърция, а (на 18 февруари) не по-малко от 10 други пристигнаха от бази в континенталната част на САЩ, през Великобритания, до бази в Гърция и България."

Освен това е известно, че американски самолети се намират в британската база в Акротири в Кипър, в Авиано в Италия, на Азорските острови, в Испания и в базата Диего Гарсия на остров Чагос. Над 100 американски бойни самолета - F-15, F18, F-22, F35 и бомбардировачи B2 - вече са на разположение на американските военни плановици в потенциалния театър на военните действия, гласи още публикация на медията.

Допълнителните самолети-цистерни KC-135 са показателни

Те разкриват възможността американските самолети да действат от бази, които не са разположени на териториите на съюзниците на Америка в Близкия изток, а от по-малко политически чувствителни бази, по-далеч. Те също така издават възможността всяка въздушна кампания да бъде доста продължителна, а не просто внезапна еднократна атака.

KC-135 се нарежда сред най-емблематичните самолети на Военновъздушните сили на САЩ (USAF). Доставен за първи път на USAF през юни 1957 г., оттогава KC-135 служи като основен самолет за презареждане на USAF. Първоначално разработен, за да разшири обхвата на бомбардировачния флот на Стратегическото въздушно командване, мисията на Stratotanker се разшири до поддръжка на широк спектър от самолети.