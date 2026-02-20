Американски самолети се появиха в цяла Европа, само при нас са... за обучение ВИДЕО/СНИМКИ

Още от преди месец САЩ започват постепенно да се подготвят за удар по Иран. Карти показват как американски военни самолети се появяват по базите в Европа и в Близкия Изток, включително Крит, Италия и Испания, готови да излетят при команда от Доналд Тръмп.

На 17 февруари пък започна най-голямото струпване на американски военни сили след войните в Персийския залив. Само за 48 часа са проследени голям брой американски самолети към европейски и близкоизточни авиобази, включително:

изтребители F-35 и F-22

цистерни за зареждане с гориво KC-135 и KC-46, използвани за подпомагане на движението на други самолети на дълги разстояния

командни и наблюдателни самолети E-3 Sentry, предназначени за координиране на мащабни операции

Списък на всички самолети в движение през последните дни:

1 / 3 / 3

CBC News наблюдава десетки американски военни полети през последните няколко дни, показвайки голям брой танкери, транспортни средства и средства за наблюдение, преместващи се от континенталната част на САЩ към бази в Европа и Близкия изток. Според данните за полетите има чести полети както до, така и от военновъздушната база Рамщайн в Германия, като самолети са кацали и в Крит, Гърция, и в Рота, Испания.

Американски самолети са забелязани и в София, България. Тук обаче властите дадоха интересно обяснение - те нямали нищо общо с Иран, а били просто за "обучение". Такава информация дойде както от американското посолство, така и от Министерството на отбраната. А по-рано днес президентът Илияна Йотова също заяви, че самолетите, кацнали у нас, са за обучение.

Сателитни кадри, публикувани от Ройтерс, също показват значително увеличение на броя на бойните и други военни самолети, видими в бази в региона.

Огромен брой цистерни за зареждане, каквито кацнаха в България, бяха заснети да излитат от Великобритания. Анализаторите отбелязват, че зареждането с гориво на танкери е това, което позволява операции на далечни разстояния, а това ниво на движение на танкери не е рутинно.

Вчера сутринта популярния сайт за проследяване на полети Flightradar24 бяха проследени най-малко шест американски военни самолета - включително два разузнавателни самолета E-3, два транспортни самолета C-17, самолет-цистерна за зареждане с гориво KC-135 и два самолета HC-130 Combat King II.

E-3, които наблюдават и контролират изтребители и търсят вражески заплахи, се отправят от Европа към Близкия изток.

Транспортните самолети са напуснали различни бази в Европа и изглежда се насочват към източното Средиземноморие.

Данните на Flightradar24 показват, че два HC-130J - специално модифицирани версии на оригиналния транспортен самолет C-130 - летят от Неапол, Италия, до авиобазата Ал-Удейд в Катар, използвайки позивни KING 71 и KING 72.

Според външните данни на ВВС на САЩ, те се използват за извозване на войски от временни писти за кацане.

Какви самолети са изпратили САЩ?

САЩ изпрати обширна група самолети-цистерни за зареждане във въздуха KC-135, за да подсили съществуващите си въздушни сили за зареждане. Те излетяха от британската база в Милдънхол (шест самолета-цистерни на 16 февруари) за Гърция, а (на 18 февруари) не по-малко от 10 други дойдоха от бази в континенталната част на САЩ, през Великобритания, до бази в Гърция и България.

Освен това е известно, че американски самолети се намират в британската база в Акротири в Кипър, в Авиано в Италия, на Азорските острови, в Испания и в базата Диего Гарсия на остров Чагос. Над 100 американски бойни самолета - F-15, F18, F-22, F35 и бомбардировачи B2 - вече са на разположение на американските военни плановици.

Но допълнителните самолети-цистерни KC-135 са показателни. Те показват възможността американските самолети да действат от бази, които не са разположени на териториите на съюзниците на Америка в Близкия изток, а от по-малко политически чувствителни бази, по-далеч. И те изключват възможността всяка въздушна кампания е просто внезапна еднократна атака и разкриват, че се готвят за продължителна битка.

Пристигнаха и не по-малко от шест самолета E3 Sentry. Тези летящи контролни центрове могат да наблюдават и контролират всичко, което се случва под тях. Те всъщност са летящи щабове и една държава може да води война от един от тях. До уикенда ще има много неща, които тези шест самолета E3 Sentry ще могат да наблюдават и контролират.

За какво ще се използва цялата тази военна мощ, все още е въпрос на някои спекулации.

Анализът на Sky News Data & Forensics

Екипът на Sky News Data & Forensics е проследил движението на американски военни самолети и кораби, насочващи се към региона през последните дни и седмици.

Няколко кораба на американския флот са били видими в региона на Близкия изток, включително USS Abraham Lincoln. Корабът е видян за последно на 15 януари в Арабско море на около 240 км от бреговете на Оман.

Освен това, USS Gerald R Ford, водещият кораб на ядрените самолетоносачи на американския флот, е на път. Sky News потвърди последното му местоположение, тъй като проследяването показва, че Ford е бил на около 600 км от Гибралтарския проток в 13:58 ч. на 18 януари.

Sky News е проследил движението на американски самолети в региона. Повече от 15 танкера за зареждане с гориво са се преместили в Близкия изток и Европа от 16 януари.

Самолетите K-135 са за зареждане с гориво във въздуха. Те са дошли от множество места, включително RAF Mildenhall във Великобритания, Tampa във Флорида и Sioux City в Айова. Кацали са на различни места, включително летище Ханя в Гърция и летище София в България.

Сателитни изображения показват F-15 и A-10 Thunderbolt във военновъздушната база Muwaffaq Salti, Йордания. Те могат да извършват прецизни въздушни удари и да атакуват бронирани цели, заедно с транспортни самолети C-130, предоставящи логистична подкрепа.

Анализът на BBC

Последните 24 часа бяха изключително натоварени за анализаторите, проследяващи мащаба на разполагането на американски военни сили в Европа и Близкия изток, включително забелязването на самолетоносача USS Gerald R Ford близо до Мароко.

Данните от Flightradar24 показват, че САЩ са установили пунктове за зареждане с гориво в бази, простиращи се от Рота в Южна Испания до остров Крит в Гърция, за да подпомогнат експлоатацията на изтребители и други самолети, тъй като Вашингтон съобщава, че обмисля варианти за евентуални военни действия срещу Иран.

Самолетът за зареждане с гориво KC-135 Stratotanker е работният кон на флота и шест от тях са посочени във Flightradar24 като наземни във военноморската база Рота. Във военноморската база Суда Бей на Крит има още седем KC-135.

"Наистина става трудно да се следи темпото на движения от такъв мащаб и интензивнос", според анализатори от Italmilradar, които следят военните движения в Средиземно море.

Тази оценка съвпада с това, което чухме от други експерти. Сам Уайз, авиационен анализатор в разузнавателната фирма Janes, казва, че през последните дни е имало "по-голямо от нормалното количество движение".

Широко разпространеният характер и мащабът на разполагането на войски означават, че САЩ вече нямат елемент на изненада при каквито и да е действия срещу Иран, според Арун Доусън, изследовател във Въздушно-космическия институт "Фрийман".

Доусън добавя, че САЩ вероятно ще трябва "да положат по-големи или по-устойчиви усилия", ако се надяват да успеят.