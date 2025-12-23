IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Италия не си играе, глоби Ryanair с $255 млн.

Компанията затруднила туристически агенции да комбинират полети на Ryanair с други услуги

23.12.2025 | 13:58 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Италианският орган за защита на конкуренцията обяви, че е наложил глоба от над 255 милиона евро на нискотарифната авиокомпания Ryanair за предполагаема злоупотреба с господстващо положение, с цел да попречи на туристическите агенции да ползват нейните услуги.

Мярката идва ден след като антимонополният орган наложи глоба от 98 милиона евро на американския технологичен гигант Apple, обвинявайки го в злоупотреба с господстващо положение на пазара на мобилни приложения.

AGCM заяви, че ирландският превозвач Ryanair е използвал "злоупотребяваща стратегия", която е затруднила туристическите агенции да комбинират полети на Ryanair с други услуги между 2023 г. и поне април 2025 г., предаде АФП.

Стратегията „е имала за цел да блокира, възпрепятства, усложни или направи по-скъпо (икономически или технически) за туристическите агенции закупуването на полети на Ryanair на уебсайта ryanair.com... независимо дали в комбинация с полети, предлагани от други авиокомпании, или други туристически и застрахователни услуги“, обвини AGCM.

"Тези практики са компрометирали способността на агенциите да закупуват полети на Ryanair и да ги комбинират с полети на други авиокомпании и/или допълнителни туристически услуги, като по този начин са намалили пряката и непряката конкуренция между агенциите", добави агенцията.

Италия наложи глоба от три милиона евро на Ryanair през 2019 г. за политиката й да таксува пътниците за ръчен багаж. Глобата в крайна сметка беше отменена от административен съд. 

Ryanair глоба Италия
