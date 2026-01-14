Защо арабските държави мълчат за протестите в Иран?

Последният път, когато Иран беше разтърсен от национални протести, през 2022 г., арабският свят беше смаян. Ислямската република беше прекарала десетилетия в изграждане на мрежа от мощни съюзници, които доминираха в региона. Много араби се чудеха дали перспективата за смяна на режима в Техеран предлага шанс да се свалят от иранското иго в собствените им страни, пише The Economist.

Панарабските новинарски издания, често финансирани от монархии от Персийския залив, подтикнаха протестите със съчувствено, денонощно отразяване. Арабските дипломати запазиха съветите си публично, но звучаха ентусиазирано насаме. В един момент Хосейн Салами, командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, обвини подкрепяните от Саудитска Арабия медии в подбуждане на по-нататъшни вълнения и поиска кралството да ограничи отразяването им. „В противен случай ще платите цената“, предупреди той.

Протестите в Иран днес може би представляват дори по-голяма заплаха за режима от тези през 2022 г. - но реакцията в арабския свят е изненадващо приглушена. Вечерните новинарски емисии този месец рутинно се водеха от истории, различни от Иран. Много служители звучат нервно, когато коментират, ако изобщо казват нещо. Две неща обясняват промяната в тона: намаленият статус на Иран и нарастващият страх на Персийския залив от хаос.

Израелските войни, последвали клането на 7 октомври 2023 г., разрушиха мрежата от пълномощници на Иран. Хизбула, някога могъщият му съюзник в Ливан, е силно отслабена и все още е изправена пред почти ежедневни израелски въздушни удари. Проиранският режим на Башар ал-Асад в Сирия вече не съществува. Самият Иран се олюлява от 12-дневните израелски и американски бомбардировки през юни. Що се отнася до Салами, той вече не отправя заплахи: той беше убит от израелски въздушен удар в началото на тази война.

Всичко това прави съдбата на Ислямската република да изглежда по-малко неотложна. Сирийците може да изпитват злорадство от нейните неволи, но вече не живеят в страх от нейните милиции. Когато Абас Арагчи, външният министър на Иран, отлетя за Бейрут през октомври 2024 г., в разгара на войната на Израел с Хизбула, много ливанци видяха посещението му като вбесяваща демонстрация на подкрепа за милициите по време на война, на която се противопоставяха. И все пак последното му пътуване, на 8 януари, предизвика повече забавление, отколкото раздразнение.

В момент, когато иранците бяха по улиците, протестирайки срещу провалените икономически политики на правителството му, един на пръв поглед глух за тона си Арагчи доведе икономическа делегация, за да обсъдят оскъдните си търговски връзки. Той също така отдели време да подпише копия от новата си книга „Силата на преговорите“ – иронично заглавие, тъй като неуспешният му опит за преговори с Америка миналата година завърши с взривяване на съоръжението за обогатяване на уран във Фордоу от ескадрила бомбардировачи B-2.

В неотдавнашно интервю за The Economist, израелският премиер Бенямин Нетаняху определи Иран като „сведен до второразредна сила“ – оценка, която много арабски служители споделят. Най-големите новини в арабския свят през последните две седмици бяха конфликтът между Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства и сблъсъците между централното правителство и кюрдската милиция в Северна Сирия. Нито едно от двете не включваше Иран.

И все пак, ако Иран вече не е регионален колос, той не е и напълно безсилен.

Това е друга причина за сдържаната реакция в арабските държави от Персийския залив. За втори път за седем месеца властите там нервно наблюдават дали Америка ще атакува Иран. Доналд Тръмп заплаши да действа, ако режимът убие протестиращи; той вече е убил стотици. На 13 януари се очаква американският президент да се срещне със съветници и да обсъди възможностите си, които варират от военни удари до кибератаки и по-строги икономически санкции. Тръмп призова иранците да продължат да протестират и да „превземат“ институциите, обещавайки, че „помощта е на път“.

Въпреки че Израел повреди арсенала на Иран от балистични ракети с голям обсег по време на войната през юни, режимът все още разполага с хиляди снаряди с малък обсег, способни да поразяват цели в Персийския залив. След като Америка бомбардира ядрените съоръжения на Иран, режимът изстреля залп от тях по военновъздушната база Ал-Удейд в Катар, където се намира регионалният щаб на централното командване на Америка. Ударът беше до голяма степен символичен: Иран предупреди Америка и Катар предварително и всички негови ракети с изключение на една бяха прихванати.

Ирански представители предупредиха своите колеги от Персийския залив, че ще разширят целите си, ако бъдат атакувани отново – може би ще включат Бахрейн, дом на Пети флот на САЩ. Подобни заплахи може да са просто хвалба. Иранска атака, която причини реални щети в Персийския залив, вероятно ще предизвика огромен американски отговор.

Те също се тревожат за това какво предстои. Те прекараха по-голямата част от този век в справяне с последиците от разпадането на държавността в Ирак след водената от Америка инвазия, а след това и в Сирия по време на дълга гражданска война. Безредиците в тези страни изпратиха всичко - от джихадисти до амфетамини, които се вливат в Йордания и Персийския залив. Саудитците също имат гражданска война в съседен Йемен, за която да се тревожат, и друга отвъд Червено море в Судан.

Последното нещо, което искат, е разпадът на държавността в Иран, страна с 92 милиона души, само на 200 км от другата страна. Бежанците са една грижа. Оръжията са друга: фрагментиран Иран може да загуби контрол над арсенала си от ракети и дронове, да не говорим за хилядите килограми уран, които все още са неизвестни след войната.

Няма изгубена любов между арабските режими и Ислямската република. Първите биха приветствали ново иранско правителство, което е готово да ограничи ядрената си програма и подкрепата си за арабските милиции. След две години регионална война обаче много правителства от Близкия изток сега се опасяват, че вълненията в Иран ще доведат до по-голям хаос, отколкото до по-малко.