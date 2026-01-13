IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Иран позволиха обажданията в чужбина

Не е ясно дали ще има допълнителни облекчения

13.01.2026 | 21:09 ч. 5
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Иран облекчи някои от ограниченията, за първи път от дни, позволявайки на хората да се обадят в чужбина през мобилните си телефони, предаде Асошиейтед прес.

Властите не ограничиха облекченията върху интернет, нито позволиха възстановяването на размяна на текстови съобщения, докато броят на убитите по време на кървавите протести нарасна до най-малко 2000 души, съобщиха активисти.

Въпреки че иранските граждани успяха да се обадят в чужбина, хората извън страната не можеха да се обаждат в Иран, съобщиха пред АП няколко души от столицата.  

Очевидец, който отказа да съобщи името си заради страх от репресии, каза, че услугата за размяна на текстови съобщения все още не работи, а потребителите на интернет в Иран нямат достъп до никакви сайтове в чужбина, въпреки че все още имат връзка с одобрени от правителството сайтове.

Все още не е ясно дали ограниченията ще бъдат облекчени допълнително, след като властите прекъснаха всички комуникации в страната и с външния свят късно в четвъртък.

 

