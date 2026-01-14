Тръмп призовава иранците да продължат да протестират

Американският президент Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и да запомнят имената на онези, които ги малтретират, като заяви, че помощта е на път, докато иранското духовенство продължава репресиите срещу най-големите демонстрации от години, предава Ройтерс.

Иран от своя страна обвини Тръмп, че насърчава политическата дестабилизация и подбужда към насилие.

Той заяви, че е отменил всички срещи с ирански официални лица, докато не спре „безсмисленото убиване“ на протестиращи, а в по-късна реч призова иранците да „запомнят имената на убийците и насилниците... защото те ще платят много висока цена“.

Ирански официален представител заяви, че около 2000 души са били убити, като това е първият път, когато властите дават обща бройка на жертвите от повече от две седмици на национални безредици.

Базираната в САЩ правозащитна организация HRANA заяви, че от 2003-мата души, чиято смърт е потвърдена, 1850 са протестиращи.

Тя заяви, че 16 784 души са били задържани, което е рязко увеличение в сравнение с цифрата, която даде в понеделник.

На въпроса какво има предвид под „помощта е на път“, Тръмп отговори на репортерите, че те сами трябва да разберат. Тръмп заяви, че военни действия са сред опциите, които обмисля, за да накаже Иран за репресиите.

„Убийствата изглеждат значителни, но все още не знаем със сигурност“, каза Тръмп при завръщането си в района на Вашингтон от Детройт, добавяйки, че ще знае повече, след като получи доклад във вторник вечерта за протестите в Иран. „Ще действаме съответно“, каза той.

Във вторник Държавният департамент на САЩ призова американските граждани да напуснат Иран веднага, включително по суша през Турция или Армения.

Иранските власти по-рано обвиниха САЩ и Израел, че подклаждат безредиците.

В отговор на публикацията на Тръмп в социалните медии, че „помощта е на път“, иранският посланик в ООН Амир Саид Иравани заяви, че американският президент подклажда насилие, заплашва суверенитета и сигурността на страната и се опитва да дестабилизира правителството.

„Съединените щати и израелският режим носят пряка и неоспорима правна отговорност за загубата на невинни цивилни животи, особено сред младежта“, написа той в писмо до Съвета за сигурност на ООН във вторник.

Русия осъди във вторник „подривна външна намеса“ във вътрешната политика на Иран, като заяви, че всяко повторение на миналогодишните удари на САЩ би имало „катастрофални последствия“ за Близкия изток и международната сигурност.