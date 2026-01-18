IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След 50 години човек отново ще стъпи на Луната

Ракетата "Артемида 2" на НАСА трябва да кацне през 2027 година

18.01.2026 | 09:15 ч. 9
Снимка НАСА

Снимка НАСА

Ракетата на НАСА, която ще закара астронавти около Луната за първи път от десетилетия, се придвижва вече до стартовата площадка.

10-дневната мисия Артемида 2 ще изстреля екип от астронавти до Луната най-рано на 6 февруари, като задачата им е да тестват управлението на космическия кораб Орион и системите за поддържане на живот в Космоса.

Програмата на НАСА предвижда първото кацане на Луната от 50 години насам да стане през 2027.

По-нататъшните мисии целят да започнат строежа на постоянна космическа база, която да позволи на хора да живеят и да работят на Луната. /БНТ

