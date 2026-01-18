След 50 години човек отново ще стъпи на Луната

Ракетата на НАСА, която ще закара астронавти около Луната за първи път от десетилетия, се придвижва вече до стартовата площадка.

10-дневната мисия Артемида 2 ще изстреля екип от астронавти до Луната най-рано на 6 февруари, като задачата им е да тестват управлението на космическия кораб Орион и системите за поддържане на живот в Космоса.

Програмата на НАСА предвижда първото кацане на Луната от 50 години насам да стане през 2027.

По-нататъшните мисии целят да започнат строежа на постоянна космическа база, която да позволи на хора да живеят и да работят на Луната. /БНТ