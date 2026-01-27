Най-малко 26 души са загинали в САЩ заради зверския студ

Най-малко 26 души са загинали през последните дни заради причини, свързани със зимната буря, която удари Съединените щати тази седмица, съобщава New York Post. "Най-малко 26 души са загинали, включително двама тийнейджъри, които са се пързаляли с шейна“, съобщава NYP.

16-годишно момиче, което се е пързаляло с шейна с приятел, която се е ударила в дърво, е първият смъртен случай, свързан с времето, съобщава изданието.

Подобен инцидент се е случил и в Арканзас, където 17-годишно момче се е блъснало в дърво, докато е пързаляло с АТВ.

Няколко души са загинали и в Ню Йорк, съобщава Post. Шестдесетгодишен мъж е загинал, докато е чистил сняг близо до църква, съобщава вестникът. Трима души на възраст между 60 и 84 години са загинали, докато ринат сняг в Пенсилвания.

Седем души пък са загинаха при катастрофа на бизнес самолет при излитане на летище в Мейн. /Фокус