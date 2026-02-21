IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
САЩ атакуваха кораб за наркотрафик в Тихия океан, загинаха трима души

21.02.2026 | 09:12 ч. 17
Снимка: Ройтерс

Американските военни съобщиха, че са нанесли удар по кораб в източната част на Тихия океан, при което са загинали трима души, предаде Ройтерс. 

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се хвали с успехите си в унищожаването на кораби, заподозрени в извършването на наркотрафик. 

Южното командване на Въоръжените сили на САЩ (USSOUTHCOM) публикува в "Екс" кадри от удара и съобщи, че корабът е "участвал в операции за трафик на наркотици". 

Агенция Ройтерс не успя веднага да провери информацията чрез независим източник, предаде БТА.

 

