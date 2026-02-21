Обмислят Андрю да бъде лишен и от правото да стане крал

Британското правителство обмисля въвеждането на законодателство за отстраняване на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, брат на крал Чарлз Трети, от линията за наследяване на трона.

Заместник-министърът на отбраната Люк Полард заяви пред Би Би Си, че ходът, който би попречил на Андрю някога да стане крал, е "правилното нещо", независимо от резултата от полицейското разследване, предаде кореспондентът на БНР.

В момента Андрю, брат на краля, остава осми в линията за наследяване на трона, въпреки че беше лишен от титлите си, включително "принц", миналия октомври на фона на натиск заради връзките му с педофила финансист Джефри Епстийн.

В четвъртък вечерта Андрю беше освободен след 11 часа в ареста по подозрение за злоупотреба с публична длъжност. Той последователно и категорично отрича всякакви нарушения.

Полард потвърди пред Би Би Си, че правителството е работило с Бъкингамския дворец по плановете за спиране на бившия принц потенциално да има претенции към трона. Той каза, че се надява този ход да бъде подкрепен от всички партии, но е редно това да се случи само когато приключи полицейското разследване.

В петък бяха показани кадри на полицейски коли и микробуси без знаци да влизат и излизат от Роял Лодж, 30-стайния имот в Уиндзор, където Андрю е живял в продължение на много години. Би Би Си има информация, че претърсването на имота ще продължи.