Баща застреля дъщеря си след скандал заради Доналд Тръмп

Баща застреля 23-годишната си дъщеря в Тексас след спор за Доналд Тръмп, като това стана ясно по време на разследване във Великобритания.

Луси Харисън от Уорингтън е била простреляна в гърдите в дома на баща си в Проспър през януари 2025 година. Първоначално журито в окръг Колин отказва да повдигне обвинение срещу Крис Харисън и срещу него не са заведени наказателни дела, съобщава BBC. В сряда, 11 февруари, британски коронер (длъжностно лице в страни от англосаксонската правна система, което разследва внезапни, насилствени или съмнителни смъртни случаи) постановява, че младата жена е починала в резултат на незаконно убийство поради груба небрежност.

Луси е била в САЩ на гости, когато се случва трагедията. Полицията съобщава, че е получила една огнестрелна рана в гърдите, а съдебният лекар определя смъртта ѝ като убийство. Разследването е предадено на прокуратурата в окръг Колин.

По време на изслушванията тази седмица излизат нови подробности.

Приятелят ѝ Сам Литлър разказва пред съда, че двамата са били в Тексас на почивка и в деня на смъртта ѝ е трябвало да отлетят обратно за Великобритания.

Сутринта преди стрелбата Луси и баща ѝ имали "голям" спор за Доналд Тръмп, който тогава се готвел да встъпи във втори мандат като президент на САЩ. По думите на Литлър тя често се разстройвала, когато баща ѝ говорел за това, че притежава оръжие.

По време на разправията Луси го попитала как би се почувствал, ако тя стане жертва на сексуално посегателство. Според свидетелството му бащата отговорил, че има още две дъщери, които живеят с него, и това нямало да го разстрои толкова много. Луси се разстроила и се качила на горния етаж.

По-късно същия ден, около половин час преди тръгването им към летището, тя била в кухнята, когато баща ѝ я хванал за ръка и я завел в спалнята си на приземния етаж. Около 15 секунди по-късно Литлър чул силен изстрел, а след това и викове. Когато влязъл в стаята, Луси лежала на пода до входа на банята.

В заключението си коронерът Жаклин Девониш заявява, че "за да простреля дъщеря си в гърдите, докато тя е стояла изправена, той е трябвало да насочи оръжието към нея, без да провери дали е заредено, и да натисне спусъка."

"Смятам тези действия за безразсъдни", посочва тя, цитирана от BBC и People.

Бащата не присъства на разследването във Великобритания, но изпраща писмено изявление, което е прочетено в съда. В него твърди, че двамата гледали новинарски репортаж за престъпления с огнестрелни оръжия, когато казал на дъщеря си, че притежава пистолет, и я попитал дали иска да го види. Той я завел в спалнята, където държал оръжието в шкафче до леглото. Заявява, че не си спомня дали пръстът му е бил на спусъка, когато го извадил, и че не разбира как е бил произведен изстрелът.

Той признава, че в миналото е имал проблеми с алкохола и че в деня на стрелбата е направил рецидив, като по-рано е изпил около 500 милилитра бяло вино. Полицай, пристигнал на място, свидетелства, че е усетил, че дъха му мирише на алкохол.