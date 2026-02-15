Защо Русия използва отрова, за да заглуши врагове като Алексей Навални?

Алексей Навални винаги е знаел, че времето му изтича. Най-видната руска опозиционна фигура написа един ден от затвора: "Какви са шансовете ми да оцелея тази сутрин? Шест от десет? Осем от десет? Може би десет от десет?"

На 16 февруари 2024 г. въпросът получи отговор. 47-годишният Навални почина в арктическа "поправителна колония" при обстоятелства, които руските власти описаха като внезапни и естествени. Семейството и поддръжниците му винаги са твърдели, че е бил убит.

Това беше самотна смърт. Вдовицата му, Юлия Навалная, публикува снимки на килия, едва по-голяма от шкаф. Единственото ѝ съдържание бяха малка масичка, чаша, тетрадка, Библия, чифт ръкавици и шал. Навални се срина там, повръщайки и крещейки след разходка след хранене из малък, покрит със сняг двор.

Навалная заяви, че доказателства от две лаборатории в западни страни показват, че съпругът ѝ, една от малкото фигури, представляващи реална заплаха за Владимир Путин, е бил отровен. Точният токсин не беше разкрит, след като бяха направени тестове, очевидно, на биологични проби, получени от затворническата килия от поддръжници на Навални.

Но съобщението на Ивет Купър като външен министър, че това е смъртоносната отрова на южноамериканска жаба стрела, ще изненада малцина, които дори бегло познават дългата и мрачна история на Кремъл с убийства.

Смърт след смърт

От съветските отровни атаки срещу украински националисти по време на Студената война до убийството на българския дисидент Георги Марков, убит в Лондон през 1978 г. - от това, което се смята за сачма, пълна с рицин, изстреляна от върха на чадър в бедрото му на моста Ватерло - токсичните вещества отдавна са предпочитани заради възможността за отричане и терор.

Легендата разказва, че по царско време княз Юсупов е дал цианид на Распутин в кексове и чаша вино Мадейра, надявайки се да го убие. Когато това се провалило, Распутин бил прострелян в главата.

Днешните токсини са по-ужасяващи – а употребата им от държавата е мощен възпиращ фактор за противниците на Путин. Кой може да забрави тревожните образи на Александър Литвиненко, руския дезертьор и критик на Путин, докато лежи в леглото си и умира мъчително в Лондон през 2006 г., след като е изпил чаша чай, примесен с радиоактивен полоний-210?

"Това изпраща много ясно послание: "Ако ни се закачате, ще се случат ужасни неща", казва източник от службите за сигурност. "Посланието е не само, че държавата може да убива, но и че може да го прави, без никога да признае, че е направила нещо."

Отровата не е единственият предпочитан метод заради своята неяснота

През последните години поразителен брой руски чиновници, бизнес фигури и критици на Кремъл са починали след падане от прозорци или балкони - смъртни случаи, рутинно описвани като самоубийства. Подобно на отравянето, дефенестрацията предлага отричане без финес: насилствен край, който не оставя очевидно оръжие, ясен извършител и достатъчно несигурност, за да задуши отговорността.

Поддръжниците на Навална първоначално подозираха, че Навални е бил убит с новичок - нервнопаралитично вещество. Това не би бил първият път, когато руската държава е използвала химическо оръжие в опит да сложи край на активизма му.

През август 2020 г. той е бил на полет от Сибир за Москва, когато започва да се чувства зле. Изпотен, дезориентиран и изпълнен с чувство за предстояща гибел, той се сринва в пътеката. Видео го показа как стене от агония.

Чрез забележително разследване на детективите на Bellingcat, тази атака беше проследена до Федералната служба за сигурност (ФСБ), вътрешния наследник на КГБ. Военната разузнавателна служба, ГРУ, също е замесена в отравяния, най-вече атаката с новичок срещу дезертьора от ГРУ Сергей Скрипал и дъщеря му в Солсбъри през 2018 г.

Повече от десетилетие Навални беше най-сериозното и постоянно предизвикателство за управлението на Путин над Русия - не защото командваше армия или партийна машина, а защото разобличаваше моралната и финансова корупция в сърцето на руската държава.

Чрез старателни разследвания, популярни видеоклипове и инстинктивно разбиране на съвременните медии, той разкри как един тесен елит се е обогатявал, докато обикновените руснаци обедняват, което му е спечелило последователи, които далеч надхвърлят традиционната либерална опозиция.

Някои от видеоклиповете показват дронове, летящи над именията на елита, "за да обяснят на хората как изглежда корупцията", както той се изрази. Това спомогна за разпалването на гнева сред обикновените руснаци срещу "царя на корупцията", както Навални нарече Путин.

Винаги с чуство за хумор, той веднъж ми подари календар, издаден от неговата "фондация за борба с корупцията", който съдържаше снимки, по една за всеки месец, на "мръсна дузина" от приближени на Путин на фона на техните незаконно придобити печалби - разпростиращи се, безвкусни дворци в покрайнините на Москва, натежали от фалшив мрамор, позлатени колони и вулгарни излишества.

В политическа система, изградена върху страх, Навални се превърна в нещо уникално опасно: доказателство, че съпротивата е възможна и че внимателно изграденият от Кремъл образ на сила може да бъде пробит от факти, подигравки и смелост. Един показателен знак за това колко много той разтревожи Путин беше отказът на руския лидер да го спомене по име публично, говорейки за "онзи човек" или, в един случай, говорейки странно, за "този господин".

Как Навални откри слабостите на Путин

Навални е роден във военно семейство през 1976 г. извън Москва, където се обучава за адвокат, а по-късно учи икономика. Влиза в политиката в началото на 2000-те, първоначално в периферията на фрагментираната руска опозиция, и за известно време флиртува с националистически каузи, фаза, която по-късно ще признае и ще преодолее.

Това, което го отличава, не е толкова идеологията, колкото методът - той разбира по-рано от повечето, че корупцията, а не абстрактната демокрация, е уязвимостта на системата на Путин.

Неговата фондация за борба с корупцията го превърна в плашило за режима - и реакцията е бърза и все по-насилствена. Той многократно е задържан, нападан и тормозен. Веднъж, когато го срещнах в Москва, едното му око беше кръвясало и подуто: нападател беше хвърлил антисептична зелена боя в лицето му, характерна тактика, използвана срещу критиците на режима.

С нарастването на смелостта на разследванията му и разширяването на аудиторията му, рисковете, пред които е изправен, съответно се увеличиха. До 2020 г. тормозът и атаките с боя вече не се смятаха за достатъчни. Кремъл търсеше по-трайно решение.

В Берлин, след атаката с новичок, той трябваше да се научи отново да ходи и говори. За много от неговите поддръжници този епизод бележи края на живота му в Русия: изгнанието, колкото и неохотно да е било, изглеждаше единственият рационален избор. Но Навални имаше други идеи.

За него изгнанието не беше оцеляване, а мълчание. От чужбина, вярваше той, опозиционните фигури лесно се отхвърляха като неуместни, откъснати от ежедневните унижения на руския живот. Да си тръгнеш означаваше да приемеш условията на Кремъл - безопасност в замяна на политическа неуместност.

Вместо това той превърна оцеляването в контраатака. От Германия той публикува серия от дръзки разследвания, които бяха опустошителни за режима.

Първото беше заснето разкритие, в което той проследи отравянето си до оперативни лица, свързани с руските служби за сигурност. Най-стряскащият момент дойде, когато самият Навални, представяйки се за висш служител, се обади по телефона на един от замесените мъже.

Потенциалният убиец говори свободно, описвайки как нервнопаралитичното вещество е било приложено върху бельото на Навални и как операцията се е объркала. Разговорът, записан и публикуван онлайн през декември 2020 г., премахна официалните отричания със смесица от криминалистични подробности и мрачен абсурд.

Седмици по-късно се появи друго смело разкритие, дълго видео за двореца на Путин на Черно море. Той беше скрит зад пластове фиктивни компании, защитен от зони, забранени за полети, и охраняван от руските федерални служби за сигурност. Но екипът на Навални успя да издигне дрон над комплекса на върха на скалата, пълен със собствено лозе и подземна хокейна пързалка, театър и казино.

Те също така получиха подробни планове за вътрешността. Декорът беше пищен до степен на самопародия: мебели в стил рококо, имитация на ламперия Луи XVI, позлатени огледала - дори златна четка за тоалетна и държач - редом с печално известна зала за танци на пилон, всичко това документирано с криминалистични подробности във видеото. Гледан десетки милиони пъти, филмът разби внимателните отричания на Кремъл и превърна една абстрактна идея - корупцията на върха на руската държава - в нещо конкретно, гротескно и незабравимо.

Завръщане в Москва

След това, въпреки молбите на някои от най-близките си, Навални реши да се върне в Москва. Разплатата дойде почти веднага щом слезе от самолета, придружен от тълпа журналисти и съпругата си.

Той беше задържан и въведен в съдебен процес, който едва се преструваше на спазване на върховенството на закона. Последва изтощителна въртележка от съдебни заседания, провеждани в полицейски участъци, центрове за задържане и в крайна сметка в затворнически колонии, където присъдите изглеждаха предварително написани, а правните спорове - третирани като театър.

Навални отговори както винаги: като превърна репресия в съдържание.

От първия си затвор той тайно изнасяше писма, публикувани онлайн от екипа му, често с неприкрит язвително чувство за хумор. Те описваха съкилийници, надзиратели, скука и студ и бяха четени от милиони последователи в Instagram, превръщайки лишаването от свобода във форма на политическа комуникация. Дори зад решетките Навални оставаше видим и следователно опасен.

Държавата реагира, като затягаше гайките. Присъдите бяха удължени, повдигнати нови обвинения, условията се влошаваха. Той беше преместван през поредица от все по-отдалечени и наказателни заведения, като всяко действие го откъсваше допълнително от адвокати, семейство и обществен поглед.

По времето, когато беше изпратен в арктическата наказателна колония, където щеше по-късно да издъхне, Навални беше сведен до тяло в почти пълна изолация, подложен на безмилостни дисциплинарни мерки и дълги престоя в наказателни килии или седнал пред шевни машини под портрет на Путин. Това беше система, предназначена не да коригира, а да изтрива.

И все пак дори там той отказваше да изчезне. Писма продължаваха да се появяват, с предизвикателен тон. Те приличаха не толкова на оплаквания, колкото на съобщения от човек, решен да стане свидетел на собственото си унищожение в реално време.

Въпреки че светът му се стесняваше обаче, Навални никога не се отказа напълно от един от най-подривните си инструменти - хумора си. Затворническите му писма бяха пропити с ирония и самоподигравка, превръщайки наказателните килии в сцени, а надзирателите - в неохотни второстепенни герои - това беше неговият начин да отрече на системата това, което тя най-много искаше: тържественост, подчинение, заличаване.

Във външния свят имаше надежди - поне за миг - че историята може да завърши по различен начин: че Навални може да бъде освободен при размяна на затворници заедно с други известни задържани, включително Евън Гершкович, репортерът на Wall Street Journal. Тези надежди угаснаха, когато Навални беше намерен мъртъв в килията си.

В крайна сметка не тишината на тайна килия определи съдбата на Навални, а бавната, мъчителна видимост на нея - смърт, предсказана, изпълнена пред очите на всички.

Анализът е на Матю Кембъл - редактор на чуждестранни репортажи за The Sunday Times. Той е бил началник на московското бюро на вестника от 1992 до 1995 г.