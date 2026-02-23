Руското посолство в Сеул опъна провоенен банер, отказва да го свали

15-метров банер в цветовете на руското знаме с надпис "Победата ще бъде наша" беше открит в руското посолство в Сеул. Банерът се появи само дни преди четвъртата годишнина от началото на голямата война на Русия срещу Украйна.

Южнокорейското външно министерство, според информационната агенция Renhap, "изрази загриженост" от появата на банера, отбелязвайки, че той може да причини "ненужно напрежение в отношенията с южнокорейските граждани и други страни", тъй като се възприема като препратка към продължаващата война.

Посолството отказа да премахне банера. Южнокорейското външно министерство сметна този ход за противоречащ на дипломатическата учтивост, отбелязвайки, че помещенията на чуждестранните дипломатически мисии се ползват със специален статут.

Обяснявайки отказа си да премахне банера, посолството заяви, че той е показан във връзка с Деня на дипломатическия работник и Деня на защитника на отечеството.

"Популярният израз на банера е познат на всички руснаци и е свързан с нашата история", съобщи посолството в своя Telegram канал. "Вярваме, че показването на този банер насърчава патриотичното единство сред руснаците и не бива да обижда ничии чувства поради споменатите исторически конотации", подчертаха представители на посолството, обещавайки, че банерът ще бъде премахнат "след края на празничните събития."