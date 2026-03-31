IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Писател защити Лора Крумова: Убийството на Левски е поръчано от граф Игнатиев

Иван Тренев e автор на "Васил Левски. 150 години безсмъртие. Уставът на БРЦК"

31.03.2026 | 07:20 ч. 2
Нов участник се намеси в спора между Костадин Костадинов и Лора Крумова относно казуса дари граф Николай Игнатиев стои зад убийството на Левски. В коментар, публикуван във Facebook авторът на книгата "Васил Левски. 150 години безсмъртие. Уставът на БРЦК" Иван Тренев застава на страната на водещата.

"Изказаха се какви ли не мнения дали графът е участвал в убийството на Васил Левски, но най-лошото е, че българският народ отново е разделен. Повечето хора, които са ангажирани политически, вярват на фикции, а не на документите. Те стават продължение на това робство, в което живеем около 150 години", добави той и побърза да "успокои" хейтърите, като изтъкна, че не е нито русофил, нито русофоб. 

Писателят цитира документи и извадки от "Записките на ген. граф Николай Игнатиев". Книгата е издадена през 1986 г.

Свързани статии

"Граф Игнатиев е един от великите международни политици. Българите трябва внимателно да четат записките му, да ги анализират и да ги приложат, за да може народът ни да е единен и да се бори за достойно бъдеще", коментира той.

Според него са беспорни доказателствата, че руският посланик е участвал в убийството на Васил Иван Кунчев. Едно от тях е това, че след процеса, на който Левски е осъден, графът докладва на своите началници в Русия за щастливия по думите му изход от българското съзаклятие. 

"В писмо до Филип Тотю през 1869 г. Дяконът отказва да търси съдействие от Русия. Апостолът на свободата споделя, че е работил с руснаци, които не са били на неговата страна. Искал е българският въпрос да се реши с български усилия", обясни писателят. 

Целият 30-минутен коментар гледайте във видеото:

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иван Тренев Лора Крумова граф Игнатиев Костадин Костадинов Левски
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem