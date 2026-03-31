Писател защити Лора Крумова: Убийството на Левски е поръчано от граф Игнатиев

Нов участник се намеси в спора между Костадин Костадинов и Лора Крумова относно казуса дари граф Николай Игнатиев стои зад убийството на Левски. В коментар, публикуван във Facebook авторът на книгата "Васил Левски. 150 години безсмъртие. Уставът на БРЦК" Иван Тренев застава на страната на водещата.

"Изказаха се какви ли не мнения дали графът е участвал в убийството на Васил Левски, но най-лошото е, че българският народ отново е разделен. Повечето хора, които са ангажирани политически, вярват на фикции, а не на документите. Те стават продължение на това робство, в което живеем около 150 години", добави той и побърза да "успокои" хейтърите, като изтъкна, че не е нито русофил, нито русофоб.

Писателят цитира документи и извадки от "Записките на ген. граф Николай Игнатиев". Книгата е издадена през 1986 г.

"Граф Игнатиев е един от великите международни политици. Българите трябва внимателно да четат записките му, да ги анализират и да ги приложат, за да може народът ни да е единен и да се бори за достойно бъдеще", коментира той.

Според него са беспорни доказателствата, че руският посланик е участвал в убийството на Васил Иван Кунчев. Едно от тях е това, че след процеса, на който Левски е осъден, графът докладва на своите началници в Русия за щастливия по думите му изход от българското съзаклятие.

"В писмо до Филип Тотю през 1869 г. Дяконът отказва да търси съдействие от Русия. Апостолът на свободата споделя, че е работил с руснаци, които не са били на неговата страна. Искал е българският въпрос да се реши с български усилия", обясни писателят.

Целият 30-минутен коментар гледайте във видеото: