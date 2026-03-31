Битка на титаните: Иран е Ватерло на Тръмп, ще се разруши ли митът за президента?

"Нека кажа, ние спечелихме", каза той на митинг в Кентъки на 11 март. "Мисля, че спечелихме", каза той на южната поляна на Белия дом на 20 март. "Спечелихме тази война. Войната е спечелена", каза той в Овалния кабинет на 24 март. "Печелим с голяма победа", обеща той вечеря за набиране на средства на 25 март.

Доналд Тръмп продължава да обявява победа в Иран. Но повтарянето отново и отново не я прави истинска. Докато президентът на САЩ настоява, че военната му кампания в Близкия изток е исторически успех, светът се готви за конфликт, който продължава да метастазира и може да опустоши световната икономика.

Войната се превръща в най-висшето изпитание за оперативен принцип, който ръководи Тръмп от десетилетия: да се изгради наратив, да се обяви за истина и безмилостно да се принуди света да му се подчини. Той се оказа ефективен в заседателните зали на Манхатън, в риалити телевизията и дори в сърцето на властта във Вашингтон.

Но в Иран, уникалният вид "истинска хипербола" на Тръмп се сблъска с истинската истина. Неговото поле за изкривяване на реалността се сблъска с тухлена стена.

"Това е война и не можеш просто да пожелаеш победа във война", казва Тара Сетмайер, съосновател на проекта "Сенека", политически комитет за действие, ръководен от жени., пред The Guardian."Американският народ не е съгласен с това, което се случва, защото той не може да формулира аргумент защо сме там или как всъщност изглежда победата."

Тръмп е водил очарователен живот, който е породил самочувствие

Той е израснал в уединено предградие Куинс, Ню Йорк, където се твърди, че баща му Фред, богат предприемач в областта на недвижимите имоти, го е научил никога да не се извинява или да показва слабост. Неделите са прекарвани в църква, където главен пастор е бил Норман Винсънт Пийл, автор на влиятелния бестселър "Силата на позитивното мислене".

Указанията в книгата включват: "Формулирайте и запечатайте незаличимо в ума си ментална картина на себе си като успяващ. Дръжте тази картина упорито. Никога не й позволявайте да избледнее. Умът ви ще се стреми да развие картината... Не изграждайте препятствия във въображението си."

Гуенда Блеър, биограф на Тръмп, казва:

"Когато е бил в гимназията, във военната академия, той вече е казал на съквартиранта си, че целта му е да бъде известен, да бъде знаменитост, и е разбрал, че това да си знаменитост ти позволява да изкривиш реалността, да ти се размине, да бъдеш колкото е възможно по-голям. Съквартирантът му е описал Тръмп, лежащ на леглото си в общежитието и обявяващ плановете си да стане известен. Той разбра, че това е правилният избор и е бил прав. Колкото по-голям си, толкова повече хора са привлечени от тази слава и толкова по-склонни са да пренебрегнат това, което всъщност се случва, защото можеш да им кажеш какво се случва. Можеш да им кажеш какво е пред очите им, а това, което всъщност е пред очите им, е просто много по-скучно, по-малко драматично и по-малко вълнуващо."

Подходът послужи добре на Тръмп, когато той навлезе в семейния бизнес. Той отвори хотели и казина и беше известен с преувеличаването на собственото си богатство. Той рекламираше Тадж Махал на Тръмп в Атлантик Сити като "осмото чудо на света" и обеща на регулаторите и инвеститорите, че ще бъде гарантирана дойна крава... и обяви фалит година след откриването си.

Всъщност бизнесът на Тръмп фалира шест пъти, въпреки че никога не обяви личен фалит. Междувременно той затвърди славата си, като водещ на риалити шоуто "Стажантът" и влезе в политиката с лъжата, че Барак Обама е роден в чужбина. Неверните му твърдения по време на предизборната кампания през 2016 г. – че Мексико ще плати за гранична стена, например – не се оказаха пречка за победата му.

По време на първия си мандат Тръмп направи повече от 30 000 неверни и подвеждащи твърдения, според преброяване на Washington Post. Отново и отново той създаваше своя собствена алтернативна реалност. Но стратегията се провали, когато Америка беше засегната от пандемията от COVID-19 и стотици хиляди смъртни случаи не можеха да бъдат избегнати.

Тръмп загуби изборите през 2020 г.

Той продължава да настояват, без доказателства, че изборите са били "манипулирани" срещу него, и милиони негови поддръжници му вярват. Когато тълпа от негови поддръжници нахлу в Капитолия на САЩ на 6 януари 2021 г. в опит да отмени резултата, той впоследствие ги представи като патриотични герои, обединяващи се в защита на демокрацията. И ги помилва още в първия си ден след завръщането си в длъжност.

Тръмп също така обърна огледало на реалността, като представи наказателните разследвания срещу него като лов на вещици и обвини демократите, че оръжейват Министерството на правосъдието, дори когато самият Тръмп нареди на главния прокурор да преследва политическите му опоненти. Ръководители на големи технологични компании, адвокатски кантори, медийни компании и университети се предадоха на неговите разкази.

Много чуждестранни лидери също се отдадоха на версията на Тръмп за света, хвалейки лидерството му във войната в Украйна, правейки отстъпки по отношение на тарифите или съгласявайки се, че той заслужава Нобеловата награда за мир за предполагаемия край на седем войни. Но плановете му за Гренландия разшириха границите на позитивното му мислене. Войната в Иран заплашва да ги наруши.

В конфликта Тръмп е в беда

Той вече е коствал 13 живота на американци и милиарди долари. И все пак, няма признаци, че иранският режим губи контрол. Вместо това, както много наблюдатели предсказаха, Техеран предизвика глобална енергийна криза, като блокира Ормузкия проток. Проучванията на общественото мнение показват, че войната вече е непопулярна сред американските избиратели, а сухопътна инвазия би била още по-непопулярна. Няма очевидна стратегия за излизане.

Блеър, автор на "Тръмп: Три поколения строители" и кандидат за президент, вярва, че Тръмп най-накрая е срещнал себе си. Отбелязвайки гордата култура на Иран и нежеланието му да се предаде, тя казва:

"Той няма никакъв интерес към тяхната история; те нямат никакъв интерес към неговата слава. Това е интересен паралел, защото Иран изгражда реалността, която иска гражданите му да прегърнат. Доналд Тръмп изгражда реалността, която иска гражданите му да прегърнат. Така че това е режим на конструктор на реалност срещу режим на конструктор на реалност. Битка на титаните."

Това е битка със смъртоносни геополитически последици. Джоел Рубин, бивш заместник-помощник държавен секретар, твърди, че вярата на Тръмп в собственото му умствено превъзходство фундаментално погрешно разбира механиката на воденето на война.

"Тръмп очевидно е истински вярващ в силата на ума да контролира събитията и да оформя начина, по който хората възприемат събитията и оформят реалността", казва Рубин. "Проблемът с това в случая с войната е, че иранците не е нужно да се подчиняват на това. Има изпитани във времето начини за спечелване и прекратяване на войни чрез силата на оръжието или дипломацията, които нямат нищо общо с ума, волята и желанието за това, защото другата страна ще направи това, което искаме. Той ще се изправи срещу това и колкото по-скоро разчита не само на реалността на военната сила, но и на реалността на дипломатическата сила, толкова по-вероятно е да успее."

Медийни съобщения сочат, че Тръмп се "отегчава" от войната и търси начин да продължи напред. Ако и когато това се случи, президентът и неговите съюзници отново ще се изправят пред предизвикателството да я представят като огромна победа, която само той би могъл да постигне. Някои политически коментатори не вярват на това внимателно подбрано всемогъщество.

Лари Джейкъбс, директор на Центъра за изследване на политиката и управлението в Университета на Минесота, каза: "

"Иран е Ватерло на Тръмп. Това е разрушаването на мита за Доналд Тръмп. Неговите поддръжници възторжено се хвалят с инстинктите му и импровизационния му стил, но другото тълкуване е, че той не знае какво прави, че не се е погрижил да разследва опустошителните последици от действията си и затова се заравя все по-дълбоко в блатото. Това е очевидно за всички."

Джейкъбс добавя:

"Независимо дали сте военен анализатор или политически анализатор, независимо дали сте в Демократическата или Републиканската партия, тук има реалност. Доналд Тръмп е срещнал момента на истината. Измисленият живот, който той е водил и изобразявал през последните четири или пет десетилетия, сега е разобличен като смъртоносна драма. Това ще струва живота на толкова много хора. Ще опустоши икономиката на САЩ и регионалната икономика. Ще отслабне Америка и ще навреди на нейното положение в света. Това е ужасяващ момент."