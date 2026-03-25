IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 140

Земетресение със сила 5,6 по Рихтер разлюля Гърция, усети се и в България

25.03.2026 | 21:15 ч. Обновена: 25.03.2026 | 21:47 ч. 52
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Земетресение със сила 5,6 по Рихтер разлюля Гърция, съобщи Европейския сеизмологичен център. То е регистрирано в 21:08 часа българско време. По-късно силата бе свалена до 5,1 по Рихтер.

Според Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН магнитудът е бил 5,3 по Рихтер.

Дълбочината му е била 5 км.

Епицентърът е бил на 109 км източно от Солун.

Последваха и два вторични труса със сила 3,2 и 4,7 по Рихтер.

Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem