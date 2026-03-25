Земетресение със сила 5,6 по Рихтер разлюля Гърция, усети се и в България

Земетресение със сила 5,6 по Рихтер разлюля Гърция, съобщи Европейския сеизмологичен център. То е регистрирано в 21:08 часа българско време. По-късно силата бе свалена до 5,1 по Рихтер.
Според Националния институт по Геофизика, Геодезия и География към БАН магнитудът е бил 5,3 по Рихтер.
Дълбочината му е била 5 км.
Епицентърът е бил на 109 км източно от Солун.
Последваха и два вторични труса със сила 3,2 и 4,7 по Рихтер.