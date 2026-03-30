Путин изправен пред нова война вътре в Русия, напрежението ескалира

В един хладен ден в началото на февруари 14-годишно момиче тихо излезе от класната стая в Красноярск, в източна Русия. Минути по-късно тя се върна с парцал, напоен с запалителна течност, който гореше в ръката ѝ. Тя влезе бързо в съседната стая, където се провеждаше час по алгебра, разля останалата течност по чиновете и хвърли горящото оръжие. Докато избухна паника, тя извади чук и започна да удря съучениците си, които се блъскаха към вратата, пише The Telegraph. Според местни медийни репортажи, една от жертвите е останала с изгаряния по половината от тялото си. Четири други деца са претърпели умерени изгаряния и травматични мозъчни увреждания. Един учител е бил лекуван за вдишване на дим.

При нормални обстоятелства инцидентът би предизвикал интензивно медийно отразяване. Но подобни инциденти вече ставаха нещо обичайно в Русия.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна децата от предучилищна възраст растат в среда на кампания за милитаризация в промишлен мащаб. Те са марширували по коридорите на училището, научили са се да сглобяват дронове и пушки, провеждали са състезания по хвърляне на гранати и са вземали уроци от окъпани в кръв на войната наемници, които са се сражавали в Украйна.

И това не се случва само в класната стая. Индоктринацията обхваща младежки групи като „Юнармия“, държавните медии, популярната култура и дори игрите и играчките – последното е известно на учените като „милитайнт“. Експертите се опасяват, че тази милитаризация на училището е довела до увеличаване на нападенията от деца. Ден преди нападението с запалителна бомба от момичетата, друг 14-годишен в същия регион е намушкал свой връстник и учител. Същият ден в Уфа, столицата на Башкортостан, ученик от 10-ти клас откри стрелба с въздушно оръжие, уцелвайки учител и трима съученици.

Четири дни по-късно 15-годишен младеж в Уфа нахлул в студентско общежитие с нож, намушкал седем души, докато викал националистически лозунги и нарисувал свастика на стената с кръв, според местни канали в Telegram.

Няколко дни по-късно 17-годишен младеж откраднал пистолета на дядо си и прострелял трима души в технически колеж в Краснодарския край, убивайки охранител.

Седмица по-късно 13-годишен прободе съученик в шията и торса след спор.

В четвъртък 15-годишен ученик донесе в училище арбалет, сигнална ракета и спрей с пипер, простреля учител и съученичка, след което скочи през прозореца.

С нарастването на обществените страхове Кремъл започна да обръща внимание на проблема. В началото на този месец Владимир Путин изрази „особена загриженост“ по темата на заседание на ръководството на руското министерство на вътрешните работи.

През миналата година престъпността сред непълнолетните се е увеличила „за първи път от дълго време“, отбеляза руският президент, като обърна специално внимание на „случаите на агресивно поведение на тийнейджъри в училища, колежи и обществени места“.

Проблемът заплашва да се превърне във вътрешна криза. Случаите на младежка престъпност са се увеличили с 18 процента през 2025 г. Според Путин „тежките и особено тежките“ престъпления съставляват около 40 процента от тази цифра.

През първите два месеца на 2026 г. в Русия са регистрирани най-малко седем нападения в училища, в сравнение с 15 през 2025 г. Владимир Колоколцев, руският министър на вътрешните работи, заяви, че руската полиция е предотвратила още 21 нападения в училища от началото на годината.

Според The Moscow Times половината от 117-те регистрирани случая на насилие в руски училища от 2000 г. насам са се случили през последните пет години.

Учителите са получили указания да проверяват телефоните и раниците на учениците и да обръщат внимание на „подозрителни“ фактори като „странно облекло“, „обръснати глави“, „боеви ботуши“ и интерес към обществознание и история, според независимия руски медиен канал „Верстка“.

Висшите руски длъжностни лица бързо дадоха своите диагнози. Вячеслав Володин, председател на Държавната дума и бивш съветник на Путин, посочи видеоигрите като причина за фокуса върху „престъпления, промяна на пола, употреба на наркотици и ЛГБТ въпроси“.

Нина Останина, председател на парламентарната комисия по семейни въпроси, обвини социалните медии за „епидемията от адско насилие в руските училища“.

Но експерти, цитирани от „The Telegraph“, посочиха милитаризацията на училището за малки деца след пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Според д-р Иън Гарнър, професор по тоталитарни изследвания в Института „Пилецки“ и автор на „Поколение Z“ – книга за младежкия фашизъм в Русия – „особено насилствената култура в училищата“ може да се отразява на поведението на децата.

„Те се учат за войната. Те са изложени на ветерани, които говорят за убийства и насилие на фронта в Украйна. Може би им липсват бащите. Колкото и да мислим, че много руснаци са защитени от войната, войната идва при тях“, каза той пред „The Telegraph“.

Тази трансформация на образованието в средство за бъдеща мобилизация беше темата на тазгодишния документален филм, спечелил „Оскар“, „Mr Nobody Against Putin“, който проследява един ужасен учител, документиращ потапянето на учениците си в ултранационалистична пропаганда на фона на държавна реформа в образованието.

В архивни кадри, включени във филма, Путин обяви по държавната телевизия:

„Командирите не печелят войни. Учителите печелят войни.“

Д-р Джени Матерс, лектор в Университета в Аберистуит и експерт по милитаризацията на младежта в Русия, отбеляза, че одобрените от Путин президентски грантове са гарантирали, че патриотичното образование се разпростира във всеки ъгъл на страната, от големите градове до отдалечените села.

Въпреки това, дори и атаките срещу училища да натоварват образа на Москва като град на реда, те вероятно ще бъдат възприети като положителен сигнал, че системата работи, каза тя. Такива актове на рефлексивно насилие срещу възприемани като чужденци и противници се вписват в държавните нарративи за външна заплаха и подсказват, че елементи от военните послания се усвояват, създавайки бъдещи войници за вечната война на Кремъл.

Тази конвергенция вече е видима.

Неонацистката паравоенна група „Русич“, която се бори за Русия, публикува снимки в подкрепа на 15-годишен привърженик на превъзходството на бялата раса, който през декември намушка до смърт 10-годишно таджикско дете в училище в Москва.

Д-р Матерс казва, че проучването ѝ сочи, че режимът е „много притеснен“, че програмата му за индоктринация не дава резултат, но че кризата може да е „знак, че част от това послание достига до хората“.

„Има послание, че употребата на насилие е одобрена. И особено ако е срещу хора, идентифицирани като „другите“, защото защитаваш обществото си, а те не принадлежат към него“, каза тя.

Д-р Гарнър предположи, че режимът може да използва кризата, за да наложи още по-голяма милитаризация на младите хора.

„Правителството на Путин не признава често, че нещата в страната се влошават“, каза той. „Разбира се, отговорът ще бъде, че хората, които трябва да оправят нещата, са режима. Той ще наложи повече милитаризация, повече патриотично възпитание, повече уроци за това колко е важно да си „добър руснак“.