Украинският език ще се изучава в българските училища

Украйна и България ще засилят сътрудничеството си в областта на образованието, като по-специално страните се споразумяха за развитието на украинския език в българските училища. Това написа министърът на образованието и науката Оксен Лисовий в приложението „Телеграм“, цитиран от Укринформ, след междуправителствените консултации между Украйна и България.

„Обсъдихме въпроси, свързани с присъствието на украинския език, образованието и науката в българското пространство, както и по-нататъшни стъпки за развитие на двустранното сътрудничество“, пише Лисовий.

По-специално, според него, ключовите области, върху които ще се работи за укрепване на украинския образователен компонент в България, са: преподаване на украински език като чужд език в българските училища и включването му в официалния списък на чуждите езици в България; въвеждане на украинския образователен компонент в българските училища; присъединяване на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ към глобалните украински изследвания като част от инициативата на първата дама на Украйна Олена Зеленска; съвместна работа по образователното съдържание (по-специално учебници и исторически материали), за да се осигури обективно отразяване на историята на Украйна в България и историята на България в Украйна.

Лисовий отбеляза, че важен резултат от срещата е подписването на протокол между Министерството на образованието и науката на Украйна и Министерството на образованието и науката на Република България относно функционирането на Болградската гимназия „ Георги Сава Раковски“ в Одеска област.

„Този ​​протокол допринася за работата на Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“ и дава на училището повече практически възможности за развитие. Това включва сътрудничество с образователни институции в Украйна и България, участие на ученици и учители в международни проекти, състезания, семинари и конференции, както и достъп до образователни и методически материали за висококачествено преподаване“, написа министърът.

Освен това, страните обмислят възможността за създаване на украинско училище в България по модела на гимназия „Георги Раковски“, за да се запази украинската идентичност на учениците.