Криза в украинската армия: Доброволците намаляват, дезертьорствата растат тревожно

След четири години война украинската армия се сблъсква с нарастващ проблем – броят на доброволците намалява, а дезертирането се увеличава. Властите се опитват да променят начина на обучение на новобранците и въвеждат нов подход, който инструкторите наричат „ключът към оцеляването“.
В един от най-големите военни тренировъчни центрове в Украйна новобранците преминават през интензивна подготовка, насочена към реалните условия на фронта. Ученията включват експлозии, стрелба и постоянен психологически натиск, за да се симулира бойната обстановка.
Според AFP, която е получила достъп до военната база, инструкторите признават, че мотивацията на новите войници вече е по-ниска. Ако през 2022 г. центровете за набиране на кадри бяха пълни с доброволци, днес повечето новобранци са мобилизирани и не се записват по собствено желание, съобщава Kyiv Post.
Намаляването на доброволците се дължи на няколко фактора – несигурна продължителност на военната служба, недоверие към командването и обвинения, че редовите войници се третират като разходен ресурс.
Украинските власти признават необходимостта от реформа. Новият министър на отбраната обяви промени в мобилизацията, както и подобрени договори и заплати за пехотните и щурмовите части. Удължено е и обучението на новобранците – от 30 на 51 дни, с по-силен акцент върху психологическата и физическата подготовка.
Кампанията за мобилизация продължава да предизвиква напрежение. Военни и инструктори признават, че системата все още има сериозни слабости, а стандартите в различните тренировъчни центрове не са еднакви.
Въпреки промените обучението в украинската армия продължава да се адаптира към реалните условия на войната, а основната цел остава по-добрата подготовка и оцеляването на новобранците.
Командири, обвинени в злоупотреби
Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна мобилизира между 30 000 и 35 000 души месечно. Дезертирането обаче е сериозен проблем. Според "Украинска правда", позоваваща се на данни от Генералната прокуратура, през първите три години и половина от войната са били образувани над 230 000 наказателни дела за напускане на частта без разрешение.
Въпреки реформите, кампанията за мобилизация остава спорна. Властите са обвинени в несправедливи и понякога малтретиращи практики. 26-годишен военнослужещ, известен с позивнина "Моряк", разказва, че е бил заловен от военни вербовчици, докато се връщал от магазина.
"Така ме хванаха", споделя той.
Въпреки че първоначално се е страхувал, че обучението ще бъде изключително тежко, той твърди, че преживяването е било по-спокойно от очакваното, а най-трудният период е бил адаптирането през първите няколко дни. Инструкторите казват, че програмите за обучение са се развили значително от началото на войната и продължават да се адаптират към реалностите на място.
"Обучението се промени радикално и продължава да се променя, защото и условията на бой също се променят", обяснява Бук. Сега се поставя по-голям акцент върху комуникацията и отношението към новобранците "с разбиране". "Това е ключът към оцеляването. Ако нямаме развитие, анализ и учене от грешките, това ще доведе до унищожение", предупреждава инструкторът.
Въпреки това, в неформални разговори инструкторите признават, че системата все още е далеч от съвършенство. Стандартите варират между различните тренировъчни центрове, а в някои се наблюдава масово отпадане.
"Все още има много да се направи", казва един от тях, който пожела да остане анонимен.