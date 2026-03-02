Сгушен в Мар-а-Лаго, Тръмп превърна клуба си в импровизирана ситуационна стая

Докато посетителите на гала вечерта в рокли и смокинги танцуваха цяла нощ в балната зала на Мар-а-Лаго в петък вечерта, от другата страна на обширното имение в Палм Бийч, Флорида, се разгръщаше съвсем различна сцена.

Зад позлатените врати, покрай слоеве охрана и зад черни завеси, висшите служители по националната сигурност на страната се събираха в очакване на дълга нощ.

Директорът на ЦРУ, държавният секретар и министърът на отбраната се бяха промъкнали по-рано, невидими от тълпата, отпиваща коктейли край басейна. Същото направи и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, чиято карта на Близкия изток, показваща местоположението на американските активи, заедно с иранските цели, беше поставена на статив.

По времето, когато президентът Доналд Тръмп кацна, пространството функционираше като импровизирана ситуационна стая, от която той щеше да наблюдава началото на продължителна атака срещу Иран.

Първо обаче от балната зала призова:

"Приятно прекарване на всички“, извика Тръмп към тълпата в черни вратовръзки, събрала се за благотворителен галаконцерт, след като за кратко раздвижи ръце в такт с химна си "Бог да благослови САЩ“.

"Трябва да ходя на работа", каза след това Тръмп.

Зад черните завеси, снимки, публикувани от Белия дом, показват Тръмп, без вратовръзка и с бяла бейзболна шапка с надпис "САЩ“, как наблюдава разгръщащото се действие, което щеше да включва убийството на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей.

През по-голямата част от неделя тези изображения и два записани видеоклипа – първият, обявяващ необикновената операция, в която лицето на Тръмп беше наполовина скрито от шапката, и вторият, посветен на смъртта на Хаменей и трима американски военнослужещи – бяха всичко, което публиката видя от президента. Той не произнесе официално обръщение на живо, нито свика телевизионна пресконференция.

May God Bless the Brave Men and Women of America’s Armed Forces. May God Bless the United States of America. https://t.co/lL0r9MoHqk — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Това остави предоставените от Белия дом снимки на Тръмп като основни изображения на ролята му в операцията, която той нареди, след като не направи почти никакви опити да обясни стратегическите си цели или да спечели обществената подкрепа.

На една снимка той се навежда към началника на кабинета си, Сузи Уайлс, докато тя жестикулира с дясната си ръка. Черен смарт часовник на китката на Уайлс предизвика спекулации в интернет, че може да е компрометирала сигурността на стаята, идея, бързо отхвърлена от производителя на устройството.

Щабът в Мар-а-Лаго

Като оставим настрана наблюдението на Уайлс, използването на Мар-а-Лаго от Тръмп за наблюдение на най-чувствителните военни операции винаги е пораждало известна тревожност сред специалистите по национална сигурност. Потенциалното пресичане на платените членове на клуба с най-чувствителните тайни за национална сигурност на страната предизвиква безпокойство у някои служители на разузнаването. Тайните служби проверяват гостите, преди да влязат, но не определят кой има достъп до клуба, пише CNN.

Това понякога е водило до някои стряскащи сцени. В началото на първия си мандат Тръмп се е сгушил около салати от айсберг на терасата с тогавашния японски премиер Шиндзо Абе след изстрелване на севернокорейска ракета. Гостите са наблюдавали, слушали са как мъжете обсъждат как да реагират и са публикували снимки от епизода в социалните медии.

Тръмп и неговите помощници оттогава въведоха по-строги правила за гостите, които правят снимки. А класифицираният комуникационен апарат на клуба беше разширен и подсилен, отчасти чрез многократна употреба.

Списъкът с високо класифицирани операции, одобрени от Мар-а-Лаго, вече е дълъг.

В стая, намираща се в мазе без прозорци, Тръмп се срещна с висши служители по националната сигурност през 2020 г., за да вземе окончателно решение за премахването на висшия военен командир на Иран Касем Солеймани.

От друга сигурна стая Тръмп разреши удари срещу Сирия с използване на химическо оръжие през 2017 г., преди да се върне на вечеря с китайския лидер, за да ги разкаже на вечеря с шоколадова торта. "Той ядеше тортата си“, щеше да каже по-късно Тръмп за госта си Си Дзинпин. "И мълчеше".

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/OfnMkmBZ8G — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Само през последната година Тръмп беше в Мар-а-Лаго, когато САЩ започнаха въздушна кампания срещу бунтовниците хуси в Йемен, наблюдавайки първите залпове на монитори, току-що излезли от голф игрището; докато американски ракети "Томахоук“ бяха изстреляни по предполагаеми лагери на ИДИЛ в Нигерия на Коледа; и докато дръзката мисия за залавяне на венецуелския лидер Николас Мадуро се разигра в Каракас малко след Нова година.

Безопасен ли е Мар-а-Лаго?

Клубът, построен от наследницата на зърнени храни Марджъри Мериуедър Поуст през 20-те години на миналия век, има определени естествени защити. Той е закотвен за коралов риф със стомана и бетон, което го прави устойчив на урагани. Стените му са направени от дебел дориански камък от Италия.

По-новите укрепления включват снайперисти, кучета за откриване на бомби и лодки, патрулиращи вътрешнокрайбрежния воден път, заедно с километри сигурни телефонни и интернет кабели.

Но не е непроницаем. Миналия месец агенти на Тайните служби на САЩ и служители на реда в окръг Палм Бийч застреляха въоръжен мъж, който незаконно влезе в защитения периметър на клуба, носейки пушка и туба с гориво. Тръмп не е бил в имота по това време.

След началото на американската операция в Иран този уикенд, Тайните служби заявиха, че засилват мерките за сигурност около Мар-а-Лаго, както и около Белия дом.

Тръмп не се осмели да излезе от клуба, за да играе голф в събота или неделя, което е рядкост за уикендите, които прекарва в Палм Бийч. Но в събота вечер, след вечеря на терасата, той потвърди ангажимента си да присъства на събитие за набиране на средства за про-Тръмп супер PAC, проведено в неговия имот.

Неговият прессекретар, Каролайн Ливит, определи инициативата за набиране на средства като "по-важна от всякога“.