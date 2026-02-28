IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Смятаме, че съобщенията за смъртта на Хаменей са верни

Иран отрича информацията, че аятолах Али Хаменей е убит

28.02.2026 | 23:06 ч. 9
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че твърденията за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей за верни.

На въпрос кой ще наследи Хаменей, Тръмп отговори пред NBC News.

„Не знам, но в един момент ще ми се обадят, за да ме питат кого бих искал. Само отчасти съм ироничен, когато казвам това.”

Междувременно, ръководителят на отдела за връзки с обществеността в канцеларията на иранския върховен лидер обвини враговете на Ислямската република в "психологическа война“, след като израелски медии разпространиха информацията, че аятолах Али Хаменей е бил убит, предаде "Ройтерс".

Али Хаменей Иран САЩ Тръмп
