Тръмп: Смятаме, че съобщенията за смъртта на Хаменей са верни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че твърденията за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей за верни.

На въпрос кой ще наследи Хаменей, Тръмп отговори пред NBC News.

„Не знам, но в един момент ще ми се обадят, за да ме питат кого бих искал. Само отчасти съм ироничен, когато казвам това.”

Междувременно, ръководителят на отдела за връзки с обществеността в канцеларията на иранския върховен лидер обвини враговете на Ислямската република в "психологическа война“, след като израелски медии разпространиха информацията, че аятолах Али Хаменей е бил убит, предаде "Ройтерс".